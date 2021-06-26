ديون والتزامات تراكمها الجائحة.. فهل ستتمكن الأسر من “إدارة” ميزانيتها؟

منى أبوحمور

عمان- ما يقارب العام ونصف مرت منذ بدء جائحة كورونا، والعائلات تختبر ظروفا مرهقة ومتعبة، ليس أصعبها صحيا واجتماعيا بالنسبة لكثيرين؛ إذ أن الحالة الاقتصادية وتداعياتها، وتراجع الدخول وتوقفها، ألقى بظلاله السلبية على أسر فقدت حتى أدنى مقومات العيش الكريم.

تلك الأعباء الاقتصادية المتراكمة، باتت تجنيها الأسرة، وهي على أبواب الانتهاء من جائحة كورونا والعودة التدريجية لفتح جميع القطاعات، ما يجعلها أمام مشكلة حقيقية من ديون والتزامات، بسبب فقدان أحد أفراد الأسرة عمله وانخفاض الدخل.

الإنذار بموجة غلاء جديدة، ترافق البدء التدريجي لفتح القطاعات يضع عائلات أمام تحد جديد، ويدفعها للتفكير جديا في إعادة تنظيم أولويات الإنفاق وإدارة ميزانيتها بطريقة تضمن الاستمرار من دون أن يترتب على ذلك أعباء اقتصادية جديدة.

خبراء ومتخصصون أكدوا لـ “الغد” أنه ومع احتمالية زيادة الأسعار على الكثير من السلع، فإن الجميع أمام ضرورة ترتيب أولويات الإنفاق وتنظيم الدخل، ريثما يتمكنون من التعافي من الأزمات الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا وألقت بظلالها. ولفتوا إلى أهمية اقتصار المصاريف، خصوصا مع عودة مناسبات اجتماعية وما يترتب عليها من متطلبات مالية، لذا ينبغي اقتصارها على الحد الأدنى.

أفراد ومؤسسات، تضرروا من تداعيات الجائحة، وفق اختصاصي علم الاجتماع الأسري مفيد سرحان، إذ تفاوتت الآثار السلبية من أسرة الى أخرى، وتوقف عمل البعض كليا مما يعني “تدهور” الدخل المعتاد، فكان الأثر كبيرا جدا.

من جهة أخرى، فإن تناقص دخل بعض الأسر بدرجات متفاوتة، فرض عليها تقليل النفقات لكي تتمكن من الموازنة بين الدخل والمصروف، وبعضها لجأ إلى الاستدانة مما أوجد اعباء ومتطلبات إضافية يصعب الايفاء بها. ذلك كله انعكس على الحالة النفسية لأفراد المجتمع، وسبب مشكلات اجتماعية.

ومع استمرار آثار الجائحة الاقتصادية ازدادت المعاناة، وصرفت العائلات كل ما كانت قد ادخرته من أموال بالفترة السابقة، وفق سرحان الذي يبين أن تحديات الأسر مستمرة، وأبرزها القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية لتجاوز هذه المرحلة.

ويشير إلى أنه في مثل هذه الظروف الاستثنائية تزداد الحاجة إلى مزيد من الاعتدال والاقتصاد في النفقات واقتصارها على الضروريات وتعديل نمط الإنفاق، وترشيد الاستهلاك بصورة كبيرة. وهو ما يتطلب تفهم وتعاون جميع أفراد الأسرة لأن المسؤولية في إدارة الشؤون، مسؤولية مشتركة للزوجين، فضلا عن أن وعي الأبناء له دور في ذلك ايضا. ولعل المهمة الأصعب هي للنساء اللواتي يقمن بإدارة أسرهن بسبب فقد الزوج أو توقفه ايضا عن العمل، وفي ذلك أعباء أخرى مالية واجتماعية.

ويقول سرحان إن الوسطية في الإنفاق والاعتدال والابتعاد عن الإسراف والتبذير من أهم عوامل ادارة المصاريف، وهو منهج اقتصادي واجتماعي.

وفي الظروف العادية، تنفق بعض الأسر على الكماليات والمصروفات غير الضرورية، وهي وان كانت عند البعض لتحسين الحياة ومستوى المعيشة، قد تكون غير ممكنة في الظروف الحالية وينبغي التخلي عنها. لذا، يأتي الحرص قدر الإمكان على التكيف مع الدخل الشهري وعدم اللجوء إلى الإستدانة لتجنب تحمل أعباء إضافية، والتوقف عن عادات تزيد من الإنفاق، وتؤثر على الميزانية.

وينوه سرحان بأنه ومع عودة عادات اجتماعية ومناسبات وما يترتب عليها من متطلباتها المالية من هدايا وموائد ونقوط تشكل نسبة كبيرة من إنفاق الأسرة، فإن ذلك يتطلب إعادة التفكير بها واقتصارها على الحد الأدنى، بل والتوقف التام عن بعضها مثل إقامة الموائد والدعوات العائلية من دون الشعور بالحرج، فلكل أسرة ظروفها.

وتتطلب الحكمة والمصلحة والحرص على استقرار الأسرة وديمومتها اتخاذ إجراءات حاسمة، وتعاون المجتمع مع التأكيد على ضرورة الترشيد وتقليل النفقات، مبينا سرحان أن في مثل هذه الظروف تزداد الحاجة إلى التكافل الاجتماعي داخل العائلات لتفقد الفقراء منها. وكذلك تفعيل صناديق التكافل، وان يشعر الميسورون بمسؤوليتهم بهذه الظروف اتجاه الأرحام والأقارب والمحتاجين.

اختصاصي علم الاجتماع الاقتصادي حسام عايش يشير الى أن الإعلان عن الارتفاع الكبير في الأسعار يؤكد أن الوضع لن يكون سهلا، ما سيؤثر سلبا على ميزانية الأسر، فالناس عانت خلال الجائحة من انخفاض السيولة وتراجع الدخل ومصادره مع انخفاض الكتلة النقدية بأيديهم بسبب توقفهم على العمل أو تراجع عملهم وتناقص أجورهم من 20 % إلى 50 % وبالتالي ازدادت معدلات البطالة.

ويشير عايش إلى أن معدلات الفقر ارتفعت، ولكن مع ذلك كان هناك حد مقبول من الكلف التي يمكن أن تتحملها الأسرة، وإن كان ذلك بصعوبة بالغة، وبالتالي جاءت النتائج المترتبة على إعادة فتح الاقتصاد ليس في الأردن فقط وانما في العالم كله لتفرض جائحة جديدة هي جائحة أسعار المواد الغذائية.

ويضيف “نحن نستورد 85 % من احتياجاتنا الغذائية من الخارج”، وبالتالي نحن معرضون بشكل كبير لزيادة أسعار هذه المواد الغذائية، الأمر الذي سيفرض مزيدا من إعادة أولويات الإنفاق وتنظيمها بشكل مختلف عما ساد خلال فترة “كورونا” والعودة التدريجية للقطاعات.

وتستدعي هذه الظروف بحسب عايش أيضا، تدخلا حكوميا لضبط الأسعار، وعلى الحكومة أن تتحمل كلفا اقتصادية في ذلك المجال، لتقليل التأثير على الطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل المتأثرين بجائحة كورونا.

وبحسب عايش، فإن مسؤولية الجهات الحكومية ازدادت بشكل كبير بعد الجائحة، وذلك يستدعي أيضا شكلا جديدا من الموازنة والسياسات وأولويات الإنفاق، والأداء الاقتصادي الذي يسمح بمزيد من فرص العمل ويوفر دخلا للكثيرين، الأمر الذي يخفف من معدلات البطالة والفقر.

والمشكلة ليس في الأسعار، وفق عايش، إنما في التضخم الاقتصادي الذي ربما يكون جامحا في بعض الحالات ويؤدي إلى مشكلات إضافية، وهذا سيؤثر بشكل كبير على قدرة الناس على التكيف. لذلك، كما يقول، الوقت حان بالعودة إلى الاقتصاد الحقيقي وهو الاقتصاد الزراعي والمواد الغذائية والصناعة وتكنولوجيا المعلومات القادرة على توفير فرص عمل والتي يمكنها ان تضمن تشغيلا لعدد أكبر من أبناء الأسر ويخفف من تداعيات جائحة كورونا.