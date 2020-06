دييغو فورلان يستعد لاستئناف النشاط الرياضي بأعمال نجارة

مونتفيديو – بصور يظهر فيها منخرطا في أعمال نجارة، أعلن الأوروغوياني دييغو فورلان مدرب فريق بينيارول أنه يستعد لعودة التدريبات التي من المحتمل أن تستأنف في 15 من الشهر الجاري لجميع فرق دوري الدرجة الأولى الأوروغوياني بعد توقف النشاط بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونشر فورلان، الذي اعتزل كرة القدم في آب (أغسطس) 2019 وهو في سن الـ40 بعد مسيرة حافلة في العديد من الأندية الكبرى مثل أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان وبينيارول نفسه، تغريدة على حسابه الرسمي بشبكة “تويتر” كتب فيها “نحضر كل شيء لاستئناف التدريبات” وأرفقها بصور له وهو يقوم باعمال نجارة بجانب مساعده حارس منتخب أوروجواي السابق خوان جييرمو كاستيو.

Diego Forlán, who is the coach of Peñarol in Uruguay, is building wooden boards with his assistant for passing practice when training resumes. 👏 [@OficialCAP] pic.twitter.com/4ml7t6jPkv

