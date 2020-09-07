“دي إتش ال” تحصد لقب “أفضل بيئة عمل في الشرق الأوسط”



عمان- حصدت “دي إتش ال” إكسبرس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقب “أفضل بيئة عمل في الشرق الأوسط لعام 2020″، وذلك من قبل هيئة ثقافة مكان العمل العالمية Great Place to Work ، حيث احتلت شركة الخدمات اللوجستية العالمية العملاقة المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل 50 مكان عمل في منطقة الشرق الأوسط، والتي تضم كيانات خاصة وعامة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي بين دول المنطقة، كما إنها تغطي قاعدة عريضة من المجالات، بدءًا من مجال اللوجستيات، والتكنولوجيا، والتمويل، ومرورًا بالإعلام، والأزياء الموضة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، وحتى الضيافة والرعاية الصحية والتصنيع.

وتقوم دراسة المقارنة المعيارية السنوية لأفضل أماكن العمل بتقييم مستوى المصداقية، والاحترام، والإنصاف، والفخر والتناغم داخل المؤسسة، حيث تستند غالبية النقاط على ملاحظات وردود فعل الموظفين التي يتم التعامل معها بسرية تامة، بينما تُحتسب النتيجة المتبقية من التدقيق على الإدارة وممارسات الموارد البشرية.

وبهذه المناسبة، قال هنري فارس نائب الرئيس للموارد البشرية لدى “دي إتش ال” إكسبرس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نحن فخورون للغاية بهذا الإنجاز الذي حققته “دي إتش ال”، حيث إنها تولي أهمية كبيرة لخلق ثقافة عمل تتميز بالتناغم والثقة المتبادلة بين فريق عمل مُثابر. ونحرص أيضًا على أن يسهم مكان العمل في تحسين حياة الموظفين وتعزيز الروابط بينهم، جنبًا لجنب مع تحفيز روح التعاون والابتكار في العمل. وتتمحور استراتيجية الموارد البشرية حول تأسيس مكان عمل ذو أجواء صحية مثالية وترحيبية لفريق العمل، لذا سعينا إلى دعم جميع موظفي الشركة – بغض النظر عن المنصب أو الموقع عبر شبكتنا الواسعة – عن طريق توفير الموارد اللازمة ليتمكنوا من النمو والتطور المهني ضمن بيئة داعمة لهم. وعليه، أود أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكافة الموظفين الذين ساهموا بجعل “دي إتش ال” أفضل شركة للعمل بها.”