دي بروين: العزل بسبب كورونا سيجعلي أمدد مسيرتي

لندن – أكد كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، أنه بفضل حالة الإغلاق لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، فقد اتخذ قرارا بتمديد مسيرته الاحترافية.

وأكد اللاعب البلجيكي عبر شبكات التواصل الاجتماعي “لقد أخبرت زوجتي أنني سوف ألعب أكثر قليلاً”.

وأضاف “بعد هذا الحبس، لم يعد بإمكاني البقاء في المنزل بعد الآن. لقد أخبرتها أنني سألعب عامين آخرين. لقد حان الوقت للعب كرة القدم، أفتقد ذلك وهذا أمر صعب، ولكن هذا ليس مهم الآن، كرة القدم لا تهم الآن “المهم هو أن تكون الناس بأمان”.

أوضح دي بروين، أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، أنه محبوس في المنزل منذ أسبوعين وأن عائلته وأولاده في البداية كانوا مرضى قليلا، الأمر الذي أثر قلقهم ، لكنهم الآن في حالة جيدة.

وقال البلجيكي “لقد كانت ثمانية أو تسعة أيام، لكننا الآن لحسن الحظ أفضل، لأنك لا تعرف أبدا ما سيحدث”.-(افي)