دي خيا: أشعر الآن بأنني أفضل من أي وقت مضى

لندن – أكد الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد أنه يشعر حاليا بأنه أفضل من أي وقت مضى طوال مسيرته.

وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الخاصة بالنادي الإنجليزي، سُئل صاحب الـ29 عاما عما إذا كان يعتقد أن الجماهير تنسى أحيانا أنه ما زال حارسا شابا، وأوضح أن هذا قد يعود لأنه يلعب منذ سنوات طويلة.

وقال الحارس الإسباني الذي سيبلغ 30 عاما في نوفمبر/تشرين ثان القادم “لقد لعبت كثيرا منذ أن كنت شابا صغيرا، لكنني أشعر الآن بأنني أفضل من أي وقت مضى في مسيرتي”.

