روما – قرر لاعب الوسط الدولي الإيطالي السابق دانييلي دي روسي إنهاء عقده مع بوكا جونيورز الأرجنتيني واعتزال كرة القدم عن 36 عاما، بحسب ما أعلن الإثنين.

ويرتبط نجم روما السابق بعقد مع بوكا جونيورز حتى حزيران (يونيو) 2020، لكنه قرر فسخ هذا العقد وانهاء مسيرته الكروية لأنه يريد “ببساطة العودة الى بلادي” بحسب ما قال في مؤتمر صحافي بصحبة رئيس النادي الأرجنتيني خورخي أمور أميال.

وأكد دي روسي أن اعتزاله اللعب لا علاقة بإصابته “البسيطة أو بأي شيء خطير، حقا. أشعر ببساطة أني بحاجة للعودة من أجل أن أكون بجانب عائلتي. أشتاق الى ابنتي بشكل خاص وهي مشتاقة إلي. اتخذت القرار هو نهائي”.

Daniele De Rossi's career by numbers:

621 games for @ASRomaEN

117 caps for Italy

85 goals

4 trophies

What a time for the Italian football legend to hang his boots after a career that last almost 2 decades. 🙌💪👌👏https://t.co/2Qy8fxtFPU

— Legit.ng (@legitngnews) January 7, 2020