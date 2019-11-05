آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة محلية

“دي لاسال” تتوج كوكبة من براعم كرة القدم

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – توجت مديرة الروضة روزانا شحاده خريجي كلية دي لاسال الفرير كوكبة من براعم كرة القدم، حيث ركزت في كلمتها على أهمية التربية المتكاملة والمتوازنة التي يتلقاها الطلبة على تنمية قدرات الطلبة ورعايتهم الرعاية التي يستحقون، ليكونوا أفرادا في خدمة الرياضة الاردنية.

بدوره، أكد فواز زهران على أهمية النشاط الرياضي في تهذيب النفس الإنسانية والاحساس بروح الجماعة، والكشف عن مهارات الطلبة.

وسلمت شحاده – مندوبة عن جابي غزاوي مدير الكلية ورئيس نادي دى لاسال –  الخريجين هدايا وميداليات، وهم: ايليا ابو ليل، جورج زريقات، رعد قنزوعة ،سيف سميرات ،شهم كرادشه،فارس لطفي،ركان الزعمط، وعلي اليوسف، وسند الحن، ابراهيم العدوان، شهم غيث، زيد الناطور، ليث العدوان، كريم البيروتي، سند ضبيط ،سيف غنام، ميلا رزيقات، يوسف الروسان، ابراهيم الديري، اندرياس حنحن، محمد حمادة، نايا صويص، كرم مشني، فهد العمارين، عودة العودات، لين قعوار، يارا مدانات، يارا شما، امرا، حسين الفاعوري، فرنسيس علم.

مقالات ذات صلة

منتخب كرة الشباب يواجه بوتان بالتصفيات الآسيوية غدا

منذ دقيقتين
فريق الفيصلي لكرة القدم - (الغد)

الفيصلي يفوز على الكرمل بـ 3 أهداف وديا

منذ 30 دقيقة

“قوى البارالمبية”يشارك في بطولة العالم

منذ ساعتين

جماهير ريال مدريد تنتظر انطلاقة هازارد الفعلية

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock