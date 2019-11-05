“دي لاسال” تتوج كوكبة من براعم كرة القدم

عمان – الغد – توجت مديرة الروضة روزانا شحاده خريجي كلية دي لاسال الفرير كوكبة من براعم كرة القدم، حيث ركزت في كلمتها على أهمية التربية المتكاملة والمتوازنة التي يتلقاها الطلبة على تنمية قدرات الطلبة ورعايتهم الرعاية التي يستحقون، ليكونوا أفرادا في خدمة الرياضة الاردنية.

بدوره، أكد فواز زهران على أهمية النشاط الرياضي في تهذيب النفس الإنسانية والاحساس بروح الجماعة، والكشف عن مهارات الطلبة.

وسلمت شحاده – مندوبة عن جابي غزاوي مدير الكلية ورئيس نادي دى لاسال – الخريجين هدايا وميداليات، وهم: ايليا ابو ليل، جورج زريقات، رعد قنزوعة ،سيف سميرات ،شهم كرادشه،فارس لطفي،ركان الزعمط، وعلي اليوسف، وسند الحن، ابراهيم العدوان، شهم غيث، زيد الناطور، ليث العدوان، كريم البيروتي، سند ضبيط ،سيف غنام، ميلا رزيقات، يوسف الروسان، ابراهيم الديري، اندرياس حنحن، محمد حمادة، نايا صويص، كرم مشني، فهد العمارين، عودة العودات، لين قعوار، يارا مدانات، يارا شما، امرا، حسين الفاعوري، فرنسيس علم.