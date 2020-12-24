دي لاسال والمقاولين في نهائي “طائرة السيدات”

عمان – الغد – يلتقي فريقا المقاولين ودي لاسال، في المباراة النهائية للدوري النسوي للكرة الطائرة، والمُقرر أن تنطلق أحداثها عند الرابعة من مساء اليوم، في قاعة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، برعاية نائب رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة العميد جهاد قطيشات.

فريق دي لاسال لدية 12 نقطة ويحتل صدارة الدوري، بينما يمتلك المقاولين 10 نقاط، ويحتاج المقاولين للفوز بنتيجة 3-0 أو 3-1 لينال اللقب، بينما فوز دي لاسال او خسارته 2-3 يمنحه اللقب.

وكان فريق النصر قد حقق مفاجأة أول من أمس بالفوز على المقاولين بنتيجة 3-2، ليرفع رصيده الى 11 نقطة، ويحتل الترتيب الثاني، بانتظار نتيجة مباراة اليوم، التي تحدد ترتيب الفرق الثلاثة بالدوري.

ويلعب فريق دي لاسال بثقة وتوازن كبير في كافة خطوطه، بقيادة صانعة الألعاب تالا فحماوي، ويهاجم بقوة من كافة محاور الشبكة والخط الخلفي من خلال اللاعبات: غنى العساف وتمارا أبوغربية ورهف أبو الليل وآية شنك وجيانا العطار، بينما تتولى رواء الجلاد الدفاع عن الملعب الخلفي وخلف اللاعبات الضاربات.

أما فريق المقاولين فهو يُهاجم من كل مواقع الشبكة، عبر الكرات العالية والمتوسطة الارتفاع، التي تعدها وتعكسها صانعة الألعاب جوان العايدي لزميلاتها الضاربات وهن: زينه الطاهر وداليا وادي وسارة قشمر وفرح العطعوط ومايا التاجي، ويسعى المقاولين لتمتين دفاعاته الخلفية وانقاذ الكرات الساقطة في الملعب الخلفي.