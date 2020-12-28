دي لاسال والنصر يؤكدان المشاركة بـ”الطائرة” العربية النسوية

خالد المنيزل

عمان – أكد رئيسا ناديي دي لاسال غابي غزاوي، والنصر يونس العبداللات، اعتزازهما بانجازات فرقهما بالطائرة النسوية للموسم الحالي، ووعدا بالاستمرارية من اجل مسيرة الكرة الطائرة النسوية التي تحتاج الى مزيد من الدعم، لتحلق الكرة الطائرة النسوية مجددا في البطولات العربية المقبلة، ووعدا بتكريم لائق للأجهزة التدريبية والإدارية واللاعبات، خلال الشهر المقبل.

وشكر رئيسا الناديين غزاوي والعبداللات، سمو الأميرة آية بنت الفيصل رئيسة اتحاد الكرة الطائرة، على رعاية الطائرة النسوية، واستحداث بطولات جديدة كان لها دور كبير في تطوير الرياضة النسوية بشكل عام والكرة الطائرة بشكل خاص، وشكرا كذلك كل اعضاء اتحاد اللعبة والحكام ورؤساء الاندية المشاركة في البطولات النسوية.

وينتظر الناديان اعلان الاتحاد العربي عن بطولاته للموسم المقبل 2021، من أجل المشاركة ببطولتي الأندية العربية، وبطولات الناشئات بعد التنسيق مع اتحاد اللعبة.

دي لاسال ينظم بطولة عربية

ذكر مدرب فريق دي لاسال فواز زهران ان النادي سينظم خلال الشهر المقبل، بطولة بالطائرة الشاطئية، وسيتم دعوة كافة الفرق المحلية والجامعات للمشاركة بها، مبينا ان ادارة النادي وافقت على ذلك، وطالبت باستمرارية تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، من أجل التحضير لتنظيم بطولة عربية في عمان.

يذكر ان فريق دي لاسال استعاد لقب الدوري النسوي بالكرة الطائرة للموسم الحالي، وهو اللقب الثاني له هذا العام، بعد أن توج الشهر الماضي بلقب كأس الأميرة آية بنت الفيصل. ومثل فريق دي لاسال في البطولتين اللاعبات: تالا فحماوي وغنى العساف وتمارا أبو غربية ورهف أبو الليل وآية شنك وجيانا العطار ورواء الجلاد، بقيادة المدرب فواز زهران ومساعدة خالد سعيفان.

من جانبه اكد رئيس النادي غابي غزاوي والمدرب فواز زهران انه سيقام حفل تكريم للفريق، وتسليمه مكافأت الفوز باللقب خلال الشهر المقبل، وسيكون التكريم لائقا لكل من ساهم بتحقيق الفوز باللقب، وبين المدرب زهران ان الفريق سيواصل العمل ويتطلع للمشاركة بقوة في البطولات العربية المقبلة، ومن ابرزها بطولة الاندية العربية النسوية، الى جانب استضافة بطولة عربية نوعية خلال العام المقبل، عند انحسار جائحة فيروس كورونا، وسيتم دعوة فرق عربية للمشاركة بها، الى جانب الفرق المحلية الراغبة بالمشاركة.

النصر.. تكريم لائق

كشف رئيس النادي يونس العبدالات عن سعي النادي للمُشاركة في بطولة الأندية العربية المقبلة، خاصة وانه يسمح بمشاركة فريقين من كل دولة، مبينا ان النادي سيقيم حفلا تكريميا لائقا للجهاز الفني والتدريبي واللاعبات خلال الشهر المقبل، بعد ان حقق الفريق انجازا كبيرا بفوزه لأول مرة بالمركز الثاني بالدوري النسوي، وحقق الفوز على بطل الدوري بالذهاب وعلى فريق المقاولين مرتين.

وشكر العبداللات جهود المدربين واللاعبين وأولياء أمور اللاعبات على التكاتف والوقوف خلف فرق النادي، والانتماء الحقيقي للنادي. ومثلت فريق النادي بالدوري النسوي اللاعبات: حنين الفران ورهف حيمور ورند حيمور وتمارا الحسنات وتسنيم داوود ورغد حيمور، بقيادة المدرب علي منكو ومساعده محمد أبو زيد.

وكان فريق النصر قد توج بلقب فئة الشابات للموسم الحالي بسجل ناصع، ومثلته اللاعبات: رهف حيمور وحنين الفران ورغد حيمور وتسنيم داوود ورند حيمور وملاك التعمري وجنا نحله وسندس صافي وغزل ابورزق وعبير خالد واسلام المجالي.