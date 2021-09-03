دي لاسال والنصر يتجاذبان لقب “سوبر” طائرة السيدات اليوم

مصطفى بالو

عمان – تقام مباراة كأس السوبر للسيدات بالكرة الطائرة عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، والتي تجمع بين دي لاسال والنصر، برعاية سمو الأمير آية بنت الفيصل رئيسة الاتحاد.

واستحدثت هذه المباراة، قبيل انطلاق موسم كرة الطائرة النسوي، والذي يبدأ فعليا من خلال مسابقة كأس الأميرة آية التي تنطلق منافساتها في 11 أيلول (سبتمبر) الحالي.

من وحي البطولة

يشارك دي لاسال في هذه المباراة، باعتباره بطل الدوري وكأس الأميرة آية، أما النصر، فيخوضها باعتباره وصيفا لبطل الدوري.

وتحدث نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة العميد جهاد قطيشات عن السبب وراء استحداث المباراة قائلا: “نهدف من خلال هذه المسابقة إلى زيادة عدد البطولات النسوية، وبالتالي زيادة عدد المباريات، ما يرفع من فرصة الاحتكاك وتحسين المستوى، حيث عدلنا أيضا على نظام مسابقة كأس الأميرة آية، والدوري النسوي، بهدف الوصول إلى هذه الغاية، ما يساهم في ترويج اللعبة لدى شريحة واسعة من السيدات، وهي فئة نوليها الرعاية والاهتمام من خلال انشاء مراكز للواعدات، ولدينا منتخبات وطنية لجميع الفئات بما يصب في مصلحة اللعبة”.

البحث عن اللقب

يوجه فريقا دي لاسال والنصر بوصلتهما التنافسية نحو لقب البطولة، في تنافس يحفل بالندية والروح الرياضية، وهو ما فسرته تحركات وتدريبات الفريقين خلال الأيام الأخيرة، حيث كثفا من تدريباتهما البدنية والتكتيكية، ورفعا من وتيرة الاستعداد والجاهزية لدى اللاعبات.

دي لاسال الذي يتولى فيه فوزي زهران مهمة المدير الفني، وساعده المدرب خالد سعيفان، يلقى الدعم والرعاية من رئيس النادي جابي غزاوي، حيث عزز الفريق صفوفه مؤخرا، باللاعبة زينة الطاهر، والتي تضاف إلى كوكبة من اللاعبات المميزات في صفوف الفريق، أمثال يارا العطار بالمركز 3، والمعدة تالا الفحماوي وتمارا أبوغربية رهف أبو الليل وآية شنك، والفريق بشكل لاعب متمرس في الساحة المحلية وله حضوره في البطولات العربية.

على الطرف الآخر، يظهر فريق النصر بطموح كبير نحو اللقب، بقيادة المدير الفني للفريق علي مانجو، والذي يلقى الدعم الكبير من رئيس النادي يونس العبداللات، وعزز الفريق صفوفه بعدد من اللاعبات، وازدادت خبرته وقدرات لاعباته بالتقدم نحو منصات التتويج، حيث يعول المدرب على لاعبات مميزات أمثال التوأم رهف ورند حيمور والمعدة رغد حيمور، وتمارا حازم والليبرو تسنيم داوود.

تعديل جدول الكأس

إلى ذلك، اضطر اتحاد الكرة الطائرة من خلال لجنة المسابقات، إلى إجراء تعديل على مباريات كأس الأميرة آية التي تنطلق منافساتها في 11 الشهر الحالي، وذلك بسبب اعتذار نادي وقاص عن عدم المشاركة، واقتصرت المشاركة فيها على فرق دي لاسال، النصر، التعاون، بشرى، دير علا، والقدس والبتراء.

ويلتقي في اللقاء الأول من البطولة التي تقام وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة، القدس والتعاون عند الساعة الخامسة، في صالة قصر الرياضة يوم 11 الشهر الحالي، ويلعب في اليوم ذاته فريقا البتراء ودير علا عند الساعة السابعة في الصالة نفسها، فيما يلتقي بشرى ودي لاسال عند الساعة الخامسة مساء السادس عشر من الشهر الحالي في صالة قصر الرياضة، والتي تشهد عند الساعة السابعة من اليوم ذاته، لقاء النصر مع الفائز من المباراة فريقا البترا ودير علا.