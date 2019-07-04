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دي لاسال يتجاوز المقاولون بدوري السيدات للكرة الطائرة

ويستعيد حظوظ المنافسة على اللقب

منذ ساعتين

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عمان – الغد – تمكن نادي دي لاسال ، الأربعاء ، من تحقيق الفوز على المقاولون بنتيجة (3-0) ، في المواجهة التي جمعت الفريقين على صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب ، ضمن منافسات الجولة الرابعة وما قبل الأخيرة من دوري السيدات للكرة الطائرة.

وبدأ دي لاسال – حامل اللقب – المباراة بقوة بحثاً عن استعادة حظوظه في المنافسة على اللقب ، ليتمكن من إنهاء الشوط الأول بنتيجة (25-11).

وواصل دي لاسال تفوقه الواضح مع تحسن نسبي لأداء المقاولون ، لكن ذلك لم يمنع دي لاسال من حسم الشوطين الثاني والثالث لصالحه بنتيجة (25-16) و (25-18) ، ليفوز في المباراة ويحقق النقاط الثلاث.

وصعد دي لاسال إلى المركز الثاني برصيد 10 نقاط ، فيما تجمّد رصيد المقاولون عند النقاط التسعة ، بينما يواصل فريق التعاون صدارته برصيد 11 نقطة.

وستكون الجولة الأخيرة من عمر المسابقة حاسمة للفرق الثلاث المنافسة على اللقب (التعاون ودي لاسال والمقاولون) ، حيث يلتقي يوم الأحد فريقا التعاون والمقاولون ويلتقي دي لاسال مع النصر يوم الثلاثاء.

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