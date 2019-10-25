دي لاسال” يختتم دوري الصغار للقدم والسلة

عمان – الغد – توج رئيس نادي ومدير عام كلية دي لاسال- الفرير، جابي غزواي، الفرق الفائزة في ختام مسابقتي دوري الصغار بكرة القدم وبكرة السلة، والتي جرت منافساتها على ملاعب كلية دي لاسال، بحضور جماهيري كبير من أهالي اللاعبين.

وأثنى غزواي في الختام، على المشاركة في الدوري، والذي يهدف الى غرس قيم الرياضة في نفوس أبناء الفئة العمرية من 6-10 سنوات، والتركيز على الروح الرياضية عند الفوز أو الخسارة، وكي تكون الرياضة نهج حياة.

وقال غزواي للمشاركين: “نقول ألف مبروك للأبطال اليوم، على التزامهم الرياضي لما لها من تهذيب للنفس والإحساس بروح الجماعة”.

وأشرف على البطولة مدير النادي فواز زهران، والمدربون إسماعيل الخطيب وأسامة غنام ومحمد الحوامدة وعدي عمارين ونبيل أبو غزالة وهبة فخر الدين وآية العلاوين وسارة الحارس، وأدار اللقاءات الحكام ومها الناصر وإياد أبو شمة.

وتم تكريم الجهات الداعمة للدوري والمشرفين على الدوري، وتتويج فرق الفائزة بالمراكز الأولى وهي على التوالي: النسر العربي، كناري، دهانات ناشونال، أورنج، الناعوري، الكرك، البنك الأهلي وفريق أمنية.