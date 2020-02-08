“دي لاسال” ينتزع فوزاً مستحقاً من البحرين في عربية السيدات

عمان – الغد – حجز فريق دي لا سال الأردني بجدارة مقعده ضمن الثمانية الكبار بعد أن تفوّق على فريق الأهلي البحريني بنتيجة 3-0 بالأشواط (25-19، 25- 22، 25-22)، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الجمعة على ملعب صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في مواجهات اليوم الرابع لبطولة الكرة الطائرة، التي تقام ضمن فعاليات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تنظمها المؤسسة حتى 12 شباط (فبراير) الجاري.

بداية قوية

مع مستهل الشوط الأول عرّف النادي الأردني نفسه بثقة كمنافس شرس في المنافسات بعد أن قدّم مع نظيره البحريني مستويات كبيرة ومتقاربة سواء على مستوى الفنيات والمهارات التي تمتلكها اللاعبات المحليات أو المحترفات، الأمر الذي انعكس على مجريات اللقاء بشكل عام، لكن كان للحصان الأسود “دي لا سال” رأي آخر وحسم النتيجة النهائية لمصلحته بنتيجة 25-19 بعد أداء كبير.

مواجهة صعبة

وقدّم الفريقان خلال الشوط الثاني استعراضات إبداعية تميّزت بوتيرة عالية وسرعة في الإرسالات الخارقة والتصديات المحكمة تحت الشبكة، حيث نجحت لاعبات دي لا سال في الفوز بنتيجة 25-22 بعد سلسلة من التعادلات وبقيت الأمور صعبة التخمين حول هوية الفائز حتى آخر دقيقة من الشوط الثالث الذي نجح خلاله الوافد الأردني الجديد من حسم النتيجة لصالحه بواقع 25 – 21 ويحلّق بنقاط اللقاء بثلاثية نظيفة.