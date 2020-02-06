دي لا سال يحسم مواجهته الصعبة مع تلدرة السوري

الشارقة – في مواجهة رفيعة المستوى جمعت ممثل الأردن دي لا سال وتلدرة السوري، حسمت لاعبات المملكة الموقف لصالحهنّ بنتيجة 3-2 وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما (الأربعاء) على ملعب صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ضمن مواجهات الكرة الطائرة التي تقام على صعيد فعاليات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 فبراير الجاري، بمشاركة 78 نادياً من 18 دولة عربية.

جهوزية

شهدت انطلاقة الشوط الأول قمة وندّية على أعلى المستويات عاكست التوقعات على صعيد المستويات التي قدمها الفريقان خلال المواجهات الماضية، حيث كانت بداية اللقاء متكافئة خاصة من قبل الوافد السوري الجديد للبطولة فريق تلدرة الذي خسر الشوط بفارق ضئيل بنتيجة 21- 25 ليهدي لاعبات الأردن فوزاً مستحقاً.

ندّية سورية

في الشوط الثاني، حقق تلدرة السوري المفاجأة ونجح في التعادل مع دي لا سال بعد أداء حماسي من لاعبات الفريقين حيث يحسب الفضل في إدراكه للتعادل للدعم الجماهيري الحماسي الكبير الذي رافقه منذ انطلاقة المواجهة لينجحن في كسب نتيجة الشوط 25-19.

تقدم أردني

وفي الشوط الثالث الذي لم تعرف هوية الفائز فيه حتى لحظاته الأخيرة نجحت اللاعبات الاردنيات في حسم الشوط لمصلحتهنّ بنتيجة 25 -23، بعد أداء نال اعجاب الجميع ليعود تلدرة الى مربع التنافس الأول مرّة أخرى عبر تحقيق الفوز في الشوط الرابع بنتيجة 25-22 ليعادل النتيجة ويذهب باللقاء إلى شوط خامس حاسم.

حسم

في شوط الحاسم نجح فريق دي لا سال الأردني في انهاء اللقاء لمصلحته محققاً فوزاً مثيراً في الشوط الحاسم بنتجية 15 -11 ليكسب الرهان.