دي لا سال يشارك بالبطولة العربية للكرة الطائرة للسيدات

مهند جويلس

عمان – وافق نادي دي لا سال على المشاركة بالبطولة العربية للكرة الطائرة للسيدات، والمقرر إقامتها في دولة الكويت خلال الفترة ما بين (13-24) من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

جاء ذلك من خلال كتاب رسمي أرسله نادي دي لا سال لاتحاد الطائرة أمس، ويطالب من خلاله الاتحاد بإرسال كتاب للاتحاد العربي بالموافقة على المشاركة بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعد المشاركة في نسخة 2019 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيشارك دي لا سال باعتباره حاملا للقب الدوري بنسخته الأخيرة، إضافة إلى تتويجه بلقبي الكأس وكأس السوبر مؤخرا، ووصوله لدور النصف نهائي من بطولة كأس الأميرة آية بنت الفيصل المقامة في الفترة الحالية، والذي تنتظره مواجهة مهمة أمام فريق التعاون غدا.

وتمنى دي لا سال من اتحاد الطائرة، تقديم الدعم المادي ومؤازرة الفريق في مشاركته العربية، من أجل تقديم صورة مشرفة عن الرياضة النسوية في المملكة.

من جهته، أكد مدرب الفريق فواز زهران أن انشغال الفريق في بطولة الكأس وتحقيقه للقب كأس السوبر مؤخرا، كان السبب في تأخير إعلان الموافقة على المشاركة بالبطولة العربية، متمنيا تقديم الدعم من اتحاد الطائرة لـ دي لا سال.

وبين زهران في حديثه لـ “الغد” أن لاعبات فريقه اكتسبن خبرة جيدة من المشاركة بالبطولة التي أقيمت بالشارقة قبل عامين، متوقعا تحقيق مركز أفضل في النسخة المقبلة، بعد النجاحات المتكررة للفريق في البطولات المحلية.

وأضاف: “هناك مراسلات إيجابية من أجل عودة المحترفة البرازيلية فيرينا لتمثيل صفوف الفريق في البطولة العربية من جديد، بعد تقديمها أداء مميزا في النسخة الماضية، ونأمل بتجاوز فريق التعاون محليا وتحقيق بطولة الكأس للذهاب للبطولة العربية بمعنويات مرتفعة”.