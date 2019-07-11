دي لورينتيس: رودريجيز يريد الانتقال إلى نابولي

روما – أكد الإيطالي أوريليو دي لاورينتيس رئيس نادي نابولي الخميس، أن خاميس رودريجيز، لاعب وسط ريال مدريد، يريد الانتقال لصفوف فريق “الجلي آتزوري” خلال فترة القيد الصيفية الحالية.

وذكر دي لورينتيس في مقابلة نشرتها صحيفة (كوريري ديلو سبورت) أن: “خاميس هو اللاعب الأكثر صيتا في وسائل الإعلام بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، هو يروق للمدير الفني كارلو انشيلوتي كثيرا، ونحن في انتظار طلبا أكثر معقولية من مدريد”.

Negosiasi untuk transfer James Rodriguez ke Napoli menghadapi hambatan. Napoli menilai Real Madrid mematok harga terlalu tinggi. https://t.co/188P6acIUD — detikcom (@detikcom) July 11, 2019

واعتبر أن: “ريال مدريد هو العقبة التي تقف في طريق التعاقد معه، لأن النادي لديه متطلبات عالية للغاية، ولكن خاميس يريد الانتقال إلى نابولي”.

ويعد خاميس، الذي عمل تحت إمرة أنشيلوتي في ريال مدريد وبايرن ميونيخ كذلك، هو أحد اللاعبين الذين يريد المدير الفني الإيطالي ضمهم لفريقه، إلا أن الإدارة الرياضية لنادي نابولي تطرح أيضا خياري الإسباني رودريجو مورينو لاعب فالنسيا والأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب إنتر ميلان.

وقال دي لورينتيس في هذا الصدد إن: “رودريجو يفضل البقاء في فالنسيا، لقد قال لنا ذلك ونحن أخذنا الأمر في الحسبان”.

وأضاف أن إيكاردي أيضا ليس مقتنعا تماما بالتعاقد مع نابولي، مبينا: “إيكاردي دائما يريد الذهاب إلى يوفنتوس، لا أنفي أنني سعيت وراءه، لا يمكن تجاهل موهبته. إنه جيد للغاية”. (إفي)