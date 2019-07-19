دي ليخت جاء إلى يوفنتوس من أجل “الفوز بكل شيء”

تورينو (إيطاليا) – كشف قلب الدفاع الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت أنه قرر القدوم الى يوفنتوس الإيطالي الذي حسم الخميس صفقة التعاقد معه لخمسة أعوام من أياكس في صفقة ستصل قيمتها الإجمالية الى 85,5 مليون يورو، من أجل الفوز بكل شيء.

وقال ابن الـ19 عاما أمام وسائل الاعلام “هناك ثلاث بطولات نشارك فيها، ربما أربع مع الكأس السوبر: الدوري، كأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا. نريد الفوز بكل شيء، أعتقد أن هذا هو الأمر الأهم. تريد الفوز بكل شيء تشارك فيه وفريق مثل يوفنتوس يريد الفوز، وبالتالي لن يختلف الأمر هذا العام”.

Woooooo! Si parte per lo Juventus Summer Tour: powered by @Jeep! ✈️ Prima tappa: Singapore 🇸🇬 #MeetTheWonder pic.twitter.com/xFDUzmmTx7 — JuventusFC (@juventusfc) July 19, 2019

إن التعطش للالقاب واعجابه الكبير بالمدافعين الإيطاليين منذ الصغر دفعا الدولي الشاب الى التعاقد مع يوفنتوس، مع إن برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي كانا مهتمين بخدماته أيضا.

وأشار دي ليخت الى أن الحديث الذي أجراه معه نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو بعد نهائي دوري الأمم الأوروبية بين البرتغال وهولندا حيث حثه على الانضمام الى بطل إيطاليا في المواسم الثمانية الأخيرة، لم يؤثر على قراره “لكن بالطبع، هذا أمر جميل أن يطلب منك لاعب مثل كريستيانو رونالدو الانضمام الى يوفنتوس. إنه اطراء كبير”.

وفي المقابل، كان لقدوم مدرب نابولي وتشلسي الإنجليزي السابق ماوريتسيو ساري الى يوفنتوس دورا مؤثرا على قرار المدافع الهولندي لأنه “سمعت عنه الكثير من القصص الجيدة، الطريقة التي يلعب بها، فلسفته، أساليبه الكروية، كيف يجهز الخط الدفاعي… بالتأكيد، شكل (ساري) حافزا كبيرا لي من أجل القدوم”.

وبلغت قيمة صفقة التعاقد مع دي ليخت 75 مليون يورو إضافة إلى 10,5 ملايين يورو مكافآت ليكون ثالث أغلى لاعب في تاريخ نادي “السيدة العجوز” بعد رونالدو (105 ملايين يورو العام 2018 قادما من ريال مدريد الإسباني) والأرجنتيني غونزالو هيغواين (90 مليون يورو عام 2016 قادما من نابولي).

وبات دي ليخت أغلى مدافع في العالم بعدما تفوق على مواطنه قائد منتخب هولندا وفريق ليفربول الإنكليزي فيرجيل فان دايك الذي انتقل إلى صفوف الأخير قادما من ساوثمبتون مقابل 84 مليون يورو.

وفي تصريح لتلفزيون أياكس بث الخميس، كشف دي ليخت “لقد أحببت أسلوب الدفاع على الطريقة الإيطالية، ولهذا السبب قمت بهذا الخيار. أنا مفتون بالدفاع الإيطالي منذ أن كتب صغيرا. العديد من اللاعبين القدوة خلال نشأتي كانوا إيطاليين، مثل مالديني، باريزي، نستا، كانافارو وغيرهم”.

وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية فإن الراتب السنوي لدي ليخت يتجاوز 7,5 ملايين يورو ويمكن أن يصل إلى 12 مليون يورو مع المكافآت. وفضلا عن ذلك، فإن عقده يتضمن بندا بخصوص الشرط الجزائي والذي يبلغ 150 مليون يورو اعتبارا من صيف 2021.

وضمن مسعاه لفك النحس وتحقيق حلم احراز لقب دوري أبطال أوروبا الذي انتهى الموسم الماضي في ربع النهائي برأسية من دي ليخت بالذات (2-1 ايابا في تورينو)، ارتفع عدد القادمين الى يوفنتوس هذا الصيف الى سبعة لاعبين.

وعاد الى “بيانكونيري” في صفقة انتقال حر حارسه المخضرم جانلويجي بوفون الذي تركه الموسم الماضي للدفاع عن ألوان باريس سان جرمان الفرنسي الذي خسر أيضا لاعب وسطه أدريان رابيو لصالح “السيدة العجوز” دون مقابل.

كما انضم الى عملاق تورينو لاعب الوسط الدولي الويلزي أرون رامسي بانتقال حر بعد انتهاء عقده مع أرسنال الإنكليزي، والأرجنتيني كريستيان روميرو من جنوى، لوكا بيليغريني من روما والتركي ميريه ديميرال من ساسوولو.