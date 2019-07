دي ليخت يغيب عن المعسكر التحضيري لأياكس ويقترب من يوفنتوس

باريس – أعلن نادي أياكس أمستردام بطل الدوري الهولندي لكرة القدم السبت أن قائده ماتيس دي ليخت لن يكون ضمن قائمة لاعبيه المشاركين في المعسكر التحضيري للموسم المقبل بسبب “انتقال محتمل” الى يوفنتوس بطل الدوري الايطالي في المواسم الثمانية الاخيرة.

De Ligt to Juventus is done just waiting for the official announcement by both clubs? pic.twitter.com/xw0Jgpxy7W

— Juventus Football News (@juventusfcfn) July 13, 2019