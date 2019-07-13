دي ليخت يغيب عن المعسكر التحضيري لأياكس ويقترب من يوفنتوس

باريس – أعلن نادي أياكس أمستردام بطل الدوري الهولندي لكرة القدم السبت أن قائده ماتيس دي ليخت لن يكون ضمن قائمة لاعبيه المشاركين في المعسكر التحضيري للموسم المقبل بسبب “انتقال محتمل” الى يوفنتوس بطل الدوري الايطالي في المواسم الثمانية الاخيرة.

De Ligt to Juventus is done just waiting for the official announcement by both clubs? pic.twitter.com/xw0Jgpxy7W — Juventus Football News (@juventusfcfn) July 13, 2019

ونشر اياكس بيانا مقتضبا بشأن عدم التحاق دي ليخت بالمعسكر التحضيري في النمسا ظهر السبت جاء فيه “بانتظار انتقال محتمل، لن يسافر ماتيس دي ليخت مع الفريق”.

ويعتبر المدافع الدولي إبن الـ 19 عاما محط اهتمام العديد من الفرق، من بينها باريس سان جرمان الفرنسي، ولكن بحسب تقارير صحافية هولندية توصل فريقا اياكس ويوفنتوس إلى اتفاق بشأن انتقال دي ليخت الى تورينو بموجب عقد لمدة خمسة اعوام مقابل 70 مليون يورو.

وفي حال تمت الصفقة، سيصبح دي ليخت ثالث أغلى لاعب في تاريخ “السيدة العجوز” بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (105 ملايين يورو) والمهاجم الارجنتيني غونزالو هيغواين (90 مليونا).

وكان وكيل اللاعب مينو رايولا صرح لصحيفة “دي تيليغراف” الهولندية أن دي ليخت ويوفنتوس توصلا لاتفاق لفترة خمسة اعوام يتقاضى بموجبها راتبا بقيمة 12 مليون يورو سنويا (13,5 مليون جنيه استرليني) مع بند جزائي قيمته 135 مليون يورو.

The pace in the plane… ⚡️ See you in 5 minutes, Austria. #PreSeason 🇦🇹 — AFC Ajax (@AFCAjax) July 13, 2019

وتوقفت المحادثات بين النادي الايطالي ونظيره الهولندي بسبب مطالبة الاخير بمبلغ 75 مليون يورو، غير أن صحيفة “غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية اشارت الى ان الناديين توصلا إلى اتفاق بشأن حسم الصفقة مقابل 70 مليونا.

ولعب المدافع الهولندي الذي يحتفل بعيد ميلاده العشرين الشهر المقبل، دورا بارزا في وصول أياكس إلى نصف نهائي مسابقة دوري الابطال الاوروبي الموسم المنصرم، حيث خرج امام توتنهام هوتسبر الانكليزي بخسارته 2-3 إيابا بعد فوزه بهدف نظيف ذهابا. – (أ ف ب)