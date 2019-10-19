دي ماريا يقود سان جيرمان لتعزيز صدارته بفوز كبير على نيس

باريس– أثبت أنخيل دي ماريا مرة أخرى مدى أهميته لباريس سان جيرمان بعد أن سجل ثنائية ليقود فريقه للفوز 4-1 على مستضيفه نيس ليعزز صدارته بفارق خمس نقاط عن أقرب مطارديه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الجمعة.

دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان يحرز هدفا في شباك نيس بدوري الدرجة الاولى الفرنسي لكرة القدم يوم الجمعة. تصوير: ايريك جايار – رويترز.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 24 نقطة من 10 مباريات بعد أن أكمل نيس، الذي قلص الفارق في الشوط الثاني عبر اجناتيوس جاناجو، المباراة بتسعة لاعبين عقب طرد ويلان سيبريان وكريستوف ايريل في آخر 20 دقيقة.

ونزل كيليان مبابي بديلا في الدقائق الأخيرة ليكمل الانتصار ويحتفل بعودته من الإصابة.

ويحتل نيس المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

وسيلعب نانت، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 19 نقطة، مع ميتز يوم السبت بينما سيظهر رودي جارسيا المدرب الجديد لأولمبيك ليون لأول مرة على ملعب فريقه أمام ديجون.ومع جلوس مبابي وإدينسون كافاني على مقعد البدلاء وإصابة نيمار بدأ ماورو إيكاردي في الخط الأمامي لكن دي ماريا هو الذي قاد سان جيرمان للانتصار.

ولعب إيكاردي الكرة في طريق دي ماريا ليضع الفريق الزائر في المقدمة في الدقيقة 15.

وضاعف دي ماريا الغلة بعد ست دقائق أخرى بعد أن خدع الحارس والتر بنيتز.

ونجح سان جيرمان في إيقاف خطورة نيس حتى سدد اجناتيوس جاناجو كرة قوية ليقلص الفارق في الدقيقة 67.

لكن آمال نيس في إدراك التعادل تبخرت في الدقيقة 74 بعد حصول سيبريان على الانذار الثاني للاحتجاج على الحكم الذي طرد بعد ثلاث دقائق أخرى اللاعب ايريل ببطاقة حمراء مباشرة بداعي الاعتداء بالمرفق على منافس.

وقال جاناجو عن طرد سيبريان ”تعرض لمخالفة أغضبته ولم يكن يستحق الطرد“.

وعاد مبابي من إصابة في الفخذ ليحل بدلا من بابلو سارابيا في الدقيقة 82 ويسجل من تسديدة منخفضة من داخل المنطقة بعدها بست دقائق.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع هز إيكاردي الشباك للمباراة الثالثة على التوالي مستفيدا من تمريرة مبابي العرضية. (رويترز)