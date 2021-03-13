دي ماريا يُمدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى العام 2022

باريس – مدد النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي لموسم إضافي حتى حزيران/يونيو 2022.

وأشار بطل فرنسا في بيانه إلى أن العقد يتضمن “خيار التمديد لعام ثان” أيضاً.

والمهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 33 عاماً، والذي وصل إلى نادي العاصمة في العام 2015 قادماً من مانشستر يونايتد الإنكليزي، ينتمي إلى مجموعة “الفانتاستيك فور” (الأربعة الرائعون) في سان جرمان إلى جانب مواطنه ماورو إيكاردي والبرازيلي نيمار وكيليان مبابي.

ويخوض نيمار ومبابي أيضاً مناقشات حيال مستقبلهما مع النادي الباريسي، إذ ينتهي عقديهما في حزيران/يونيو 2022.

وشدد دي ماريا خلال الأشهر الأخيرة على تعلقه بسان جرمان، حيث أصبح واحداً من اللاعبين الأساسيين في الفريق بسبب مهاراته وتسديداته اليسارية.

💬🥰📝 𝗔𝗻𝗴𝗲𝗹 𝗗𝗶 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 nous fait part de sa joie et de ses ambitions après sa prolongation.#DiMaria2022 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 12, 2021

وكان قدم واحداً من أفضل عروضه في مباراة نصف النهائي في النسخة السابقة من دوري أبطال أوروبا أمام لايبزيغ الألماني (3-صفر)، عندما سجل هدفاً وتمريرتين حاسمتين في آب/أغسطس الماضي.

وقال الأرجنتيني في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي “لطالما قلت ذلك، باريس سان جرمان ناد أتلقى فيه الكثير من المودة. أود أن أنهي مسيرتي في أوروبا في باريس”.

ولم تتغير مكانة دي ماريا مع تغيير المدرب وحلول مواطنه ماوريسيو بوكيتينو خلفاً للألماني توماس توخل الذي أقيل وانتقل لتدريب تشلسي الإنكليزي.

وقال بوكيتينو لوكالة فرانس برس مؤخراً إن دي ماريا “لاعب يتمتع بموهبة هائلة، ولا يمر مرور الكرام. أينما يلعب، سيكون لاعباً مهماً”.

وتعرض دي ماريا لإصابة في فخذه مطلع شباط/فبراير الماضي، ولم يلعب دوراً كبيراً في تأهل فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة الإسباني، إذ غاب عن مباراة الذهاب (4-1) واستّبدل في الشوط الثاني خلال مباراة الإياب الأربعاء (1-1).

ورغم ذلك، كان أحد أولئك الذين أبدوا رأيهم في قضية مواطنه نجم برشلونة ليونيل ميسي، عندما أعرب للصحافة عن رغبته في رؤية “البرغوث” ضمن تشكيلة سان جرمان الموسم المقبل، بعيد الحديث عن إمكانية انتقال ميسي الذي ينتهي عقده مع الفريق الكاتالوني الصيف المقبل.

ويعتبر دي ماريا (104 مباريات دولية و20 هدفاً) ثاني أفضل ممرر في تاريخ سان جرمان مع 99 تمريرة حاسمة، أمام البوسني سافيت سوشيتش (103)، كما يندرج بين أفضل عشرة هدافين في النادي (الثامن مع 87 هدفاً).

وفاز دي ماريا بـ16 لقباً مع سان جرمان، بينها أربعة ألقاب دوري. كما أنه رفع لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في العام 2014. وهذا اللقب هو الهدف الذي حدده المالك القطري للنادي الباريسي ناصر الخليفي الذي يحلم بإدراجه في سجلاته. (أ ف ب)