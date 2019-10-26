دي مينور يبلغ الدور النهائي لدورة بازل للتنس – فيديو

بازل (سويسرا) – بلغ الأسترالي الشاب أليكس دي مينور نهائي دورة بازل السويسرية في كرة المضرب، بفوزه السبت على الأميركي رايلي أوبيلكا 7-6 (7-2) و6-7 (4-7) و7-6 (7-3).

ويبحث اللاعب (20 عاما) ذو الأصول الإسبانية، عن لقبه الرابع هذا الموسم بعد تتويجه في سيدني، أتلانتا وجوهاي.

لكن المباراة النهائية ستكون بالغة الصعوبة لكونه سيلاقي الفائز بين النجم السويسري روجيه فيدرر حامل اللقب والمصنف رابعا عالميا، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السابع.

Alex De Minaur en mode mur sur les ogives d'Opelka 😱 (Vidéo @TennisTV) pic.twitter.com/De27I4oxPZ — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) October 26, 2019

وكان فيدرر (38 عاما) المتوج تسع مرات في بازل، قد خاض في الدور الأول مباراته الرقم 1500 في مسيرته المظفرة.

وبلغ فيدرر المباراة النهائية لدورة بازل في السنوات الـ12 الأخيرة وتوج هذا العام بطلا لدورات دبي وميامي وهاله., – (أ ف ب)