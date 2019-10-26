آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالمية

دي مينور يبلغ الدور النهائي لدورة بازل للتنس – فيديو

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

بازل (سويسرا) – بلغ الأسترالي الشاب أليكس دي مينور نهائي دورة بازل السويسرية في كرة المضرب، بفوزه السبت على الأميركي رايلي أوبيلكا 7-6 (7-2) و6-7 (4-7) و7-6 (7-3).
ويبحث اللاعب (20 عاما) ذو الأصول الإسبانية، عن لقبه الرابع هذا الموسم بعد تتويجه في سيدني، أتلانتا وجوهاي.
لكن المباراة النهائية ستكون بالغة الصعوبة لكونه سيلاقي الفائز بين النجم السويسري روجيه فيدرر حامل اللقب والمصنف رابعا عالميا، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السابع.

وكان فيدرر (38 عاما) المتوج تسع مرات في بازل، قد خاض في الدور الأول مباراته الرقم 1500 في مسيرته المظفرة.
وبلغ فيدرر المباراة النهائية لدورة بازل في السنوات الـ12 الأخيرة وتوج هذا العام بطلا لدورات دبي وميامي وهاله., – (أ ف ب)

الوسوم

مقالات ذات صلة

ليفاندوفسكي القياسي يقود بايرن ميونيخ الى صدارة مؤقتة للدوري الألماني

منذ 40 دقيقة

تييم إلى نهائي دورة فيينا للتنس

منذ ساعة واحدة

ليتشي يمهّد طريق إنتر للصدارة بتعادل مع يوفنتوس

منذ ساعتين

منتخبا الشابات والناشئات يبدأن مرحلة الاختبارات استعداداً لغرب آسيا

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock