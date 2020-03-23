دي نيرو ودي فيتو وبين ستيلر: أبقوا في المنزل رجاءً!

نيويورك-أصبح الممثلون روبرت دي نيرو وداني دي فيتو وبين ستيلر من “المؤثرين” على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل قضية مساعدة سكان نيويورك، بؤرة وباء كورونا في الولايات المتحدة، وتشجيعهم على البقاء بالمنازل، وهو ما عبروا عنه في مقاطع فيديو نشرت على موقع (تويتر) الاجتماعي وحظت بمليوني مشاهدة حتى الآن.

وقال بطل فيلم (الرجل الأيرلندي) في رسالته “مرحبا، أنا روبرت دي نيرو. نحن بحاجة جميعا للبقاء في المنزل. نحتاج لمواجهة انتشار هذا الفيروس وبوسعنا فعل ذلك فقط معا، ليس فقط لحماية أنفسنا، بل من أجل الآخرين والأشخاص كبار السن الذين تحبهم. فضلا. أنا أراقبكم”.

من جانبه قال بطل مسلسل (تاكسي) في مقطع آخر ذي طابع ساخر “أنا داني دي فيتو واتوسل إليكم، في جميع أنحاء ولاية نيويورك، أن تظلوا بالمنزل. لدينا هذا الفيروس، هذا الوباء، وتعلمون بالفعل أن الشباب قد يلتقطون هذه العدوى وينقلونها للكبار. وأنتم تعلمون الباقي، لقد انتهيت” .

وأظهر بين ستيلر أيضا حس دعابته الشهير في مقطع فيديو مدته عدة دقائق توجه فيه “إلى الشباب الذي يفكر أن هكذا ستكون الحياة للأبد. لا ليس الأمر كذلك ينبغي أن نلازم المنزل، هذه هي الطريقة الوحيدة لوقف التفشي. إذا لم تكن تكترث لأمر نفسك، فكر في حماية المسنين في حياتك، هؤلاء الذين تحبهم، وهم الأكثر عرضة للخطر. ابقوا بالمنزل. رجاء”.

وأعاد أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك تغريد المقاطع مساء الأحد، بالتزامن مع بدء خطة (نيويورك تتوقف) التي تجبر 75% من قوة العمل على أداء مهامها من المنزل وفرض غرامات على الشركات التي لا تلتزم بهذا الإجراء، علاوة على إغلاق المدارس والجامعات الحكومية والمسارح ودور السينما والحانات والمطاعم.

وبحسب أحدث الإحصاءات، فقد أصيب 15 ألف شخصا بالفيروس في الولاية حتى الآن. (إفي)