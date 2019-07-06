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دي يونج : “مثلي الأعلى” ميسي سيكون زميلي مع برشلونة

تقديم فرينكي دي يونج بشكل رسمي كلاعب في صفوف "البرسا"

منذ ساعتين

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عمان – الغد – شهد ملعب “كامب نو” أمس الجمعة ، تقديم اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج ، كلاعب جديد في صفوف برشلونة الإسباني ، تحت أنظار قرابة 20 ألف مشجعاً استقبلوا اللاعب الوافد من آياكس أمستردام.

وبعد توقيع العقد الجديد مع مسؤولي “البرسا” ، ظهر اللاعب الهولندي برفقة رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو ، حيث ترتسم على وجهه ابتسامة واسعة. ، وارتدى قميصا لبرشلونة بلا رقم واستعرض على أرضية ملعب “كامب نو” ولمدة 20 دقيقة تقريبا جانبا من مهاراته بالكرة ، ثم مباراة مصغرة مع بعض الفتية.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي لتقديمه : “مرحبا بالجميع ، شكرا لوجودكم هنا! يحيا البرسا!”، قبل أن يتابع بأنه منبهر بهذا الاستقبال الحافل ، مبرزا شعوره بالفخر لدى ارتدائه قميص برشلونة.

وأضاف : “سعيد للغاية باللعب إلى جوار ميسي” ، الذي لم يعُد مثله الأعلى بل زميله في الفريق.

واستطرد : “أنا سعيد للغاية بوجودي هنا أخيراً ، حلمت منذ الصغر باللعب في صفوف برشلونة ، وأنا هنا الآن لذا فالأمر رائع ، أشعر بالحماسة الشديدة”.

وتابع : “أحب طريقة لعب البرسا ، فلسفة البرسا وأياكس متشابهتان للغاية ، أعتقد أنني سأستمتع ، أنا مبتهج حقا باللعب إلى جوار ميسي ، لطالما تابعته وقد أصبح قدوتي الآن زميلي”.

وختم حديثه بالقول : “تجمع برشلونة وهولندا رابطة خاصة دائما، أتمنى وصلها ، أود أن أكون لاعب هولندي عظيم آخر مر على البرسا”.

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