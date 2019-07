دي يونج : “مثلي الأعلى” ميسي سيكون زميلي مع برشلونة

عمان – الغد – شهد ملعب “كامب نو” أمس الجمعة ، تقديم اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج ، كلاعب جديد في صفوف برشلونة الإسباني ، تحت أنظار قرابة 20 ألف مشجعاً استقبلوا اللاعب الوافد من آياكس أمستردام.

وبعد توقيع العقد الجديد مع مسؤولي “البرسا” ، ظهر اللاعب الهولندي برفقة رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو ، حيث ترتسم على وجهه ابتسامة واسعة. ، وارتدى قميصا لبرشلونة بلا رقم واستعرض على أرضية ملعب “كامب نو” ولمدة 20 دقيقة تقريبا جانبا من مهاراته بالكرة ، ثم مباراة مصغرة مع بعض الفتية.

📱[@DeJongFrenkie21] | Frenkie De Jong on IG:

"Proud to sign for this amazing club. I'm very happy to share moments with the ones i love, we did it all together. Visca Barca ❤💙." pic.twitter.com/SbSlazmpkW

