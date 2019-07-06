دي يونج : “مثلي الأعلى” ميسي سيكون زميلي مع برشلونة

عمان – الغد – شهد ملعب “كامب نو” أمس الجمعة ، تقديم اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج ، كلاعب جديد في صفوف برشلونة الإسباني ، تحت أنظار قرابة 20 ألف مشجعاً استقبلوا اللاعب الوافد من آياكس أمستردام.

وبعد توقيع العقد الجديد مع مسؤولي “البرسا” ، ظهر اللاعب الهولندي برفقة رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو ، حيث ترتسم على وجهه ابتسامة واسعة. ، وارتدى قميصا لبرشلونة بلا رقم واستعرض على أرضية ملعب “كامب نو” ولمدة 20 دقيقة تقريبا جانبا من مهاراته بالكرة ، ثم مباراة مصغرة مع بعض الفتية.

📱[@DeJongFrenkie21] | Frenkie De Jong on IG: "Proud to sign for this amazing club. I'm very happy to share moments with the ones i love, we did it all together. Visca Barca ❤💙." pic.twitter.com/SbSlazmpkW — BarçaTimes (@BarcaTimes) July 6, 2019

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي لتقديمه : “مرحبا بالجميع ، شكرا لوجودكم هنا! يحيا البرسا!”، قبل أن يتابع بأنه منبهر بهذا الاستقبال الحافل ، مبرزا شعوره بالفخر لدى ارتدائه قميص برشلونة.

وأضاف : “سعيد للغاية باللعب إلى جوار ميسي” ، الذي لم يعُد مثله الأعلى بل زميله في الفريق.

واستطرد : “أنا سعيد للغاية بوجودي هنا أخيراً ، حلمت منذ الصغر باللعب في صفوف برشلونة ، وأنا هنا الآن لذا فالأمر رائع ، أشعر بالحماسة الشديدة”.

Frenkie v Verslaggever: 1-0 pic.twitter.com/FXEyjfqYdm — Stefan de Koning 🍕 (@StefandeKoning1) July 5, 2019

وتابع : “أحب طريقة لعب البرسا ، فلسفة البرسا وأياكس متشابهتان للغاية ، أعتقد أنني سأستمتع ، أنا مبتهج حقا باللعب إلى جوار ميسي ، لطالما تابعته وقد أصبح قدوتي الآن زميلي”.

وختم حديثه بالقول : “تجمع برشلونة وهولندا رابطة خاصة دائما، أتمنى وصلها ، أود أن أكون لاعب هولندي عظيم آخر مر على البرسا”.