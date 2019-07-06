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دي يونغ: أرغب بأن يأتي دي ليخت إلى برشلونة

منذ 21 دقيقة

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مدن- أشار لاعب برشلونة الجديد فرنكي دي يونغ إلى أنه يود أن يرى زميله السابق في فريق أياكس أمستردام ماتياس دي ليخت ينضم إليه في ملعب الكامب نو.


وقال دي يونغ: “أود أن أرى دي ليخت هنا، لكن لا يمكنني أن أقرر عنه. يجب عليه اتخاذ هذا القرار مع أسرته. بالنسبة لي، عندما علمت أن برشلونة يريدني أن ألعب هنا، كان القرار سهلاً للغاية”.
وقد أشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن نادي يوفنتوس هو الوجهة التالية الأكثر ترجيحا بالنسبة لـ “دي ليخت”

. -(وكالات)

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