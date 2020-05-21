دي يونغ بعد استئناف تمارين برشلونة: اشتقت لكرة القدم

مدريد – عبَّر لاعب وسط برشلونة الاسباني لكرة القدم الهولندي فرنكي دي يونغ عن اشتياقه للعبة، بعد عودة فريقه للتمارين اثر توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال لاعب أياكس امستردام السابق الخميس لموقع النادي الكتالوني: “افتقدت التمارين وكرة القدم.. لم نلتق لنحو شهرين أو ثلاثة، بشكل عام، نفترق لنحو أسبوعين أو ثلاثة (في السنة) كحد أقصى، ونكون سعداء لرؤية بعضنا مجددا. لذا تخيّلوا مدى سعادتنا الآن”.

ويتصدّر برشلونة، حامل اللقب في آخر موسمين، ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد، واضاف دي يونغ: “في البداية لم يكن سيئا ان نتدرب بمفردنا، لأن الجميع اعتاد على التقدّم بحسب ايقاعه. تدرّبت في هولندا كي أتمكن من الوصول الى هذه المرحلة هنا. أنا سعيد للاندماج مجددا مع المستطيل الأخضر”.

وسمحت السلطات الاسبانية بالانتقال من التمارين الفردية الى تدريبات في مجموعات صغيرة بدءا من الاثنين. وتأمل رابطة الدوري في استئناف منافسات الليغا قرابة منتصف حزيران/يونيو.

وتابع: “لا أعتقد الآن اني قادر على خوض مباراة كاملة، لكن لا تزال أمامنا أسابيع قليلة في التمارين. آمل في أن نتدرب سويا في وقت قريب. في غضون بضعة أسابيع سنكون قادرين على اللعب”.

وتحدث دي يونغ عن الدوري الالماني الأسبوع الماضي، وهو الاول بين البطولات الكبرى الذي يستعيد منافساته، مشيرا: “شاهدت بروسيا دورتموند وشالكه، كنت سعيدا لمشاهدة مباراة حيّة، حتى لو كانت الظروف غريبة، دون جماهير. يتعيّن علينا اللعب دونهم وآمل في عودتهم قريبا الى الملاعب”.

وكان رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس كرر رغبة الليغا بإنهاء المراحل الـ11 المتبقية من الموسم المعلق منذ منتصف/آذار مارس الماضي، حيث صرّح “نحن نعمل لكي يتم (استئناف الدوري الإسباني) في 11 أو 12 حزيران/يونيو، لكننا نعمل كي نكون مستعدين بغض النظر عن التاريخ. السلطات الصحية هي التي ستقول متى نبدأ”.

وتُعتبر اسبانيا من أكثر البلدان تضررا من “كوفيد-19” الذي أسفر عن قرابة 28 ألف وفاة وأكثر من 270 ألف حالة معلنة بحسب الارقام الصادرة الأربعاء. (أ ف ب)