دي يونغ: لدينا مباراة الإياب لكن الأمر سيكون غاية في الصعوبة

برشلونة – أقر لاعب وسط برشلونة فرينكي دي يونغ عقب هزيمة فريقه (1-4) أمام ضيفه باريس سان جيرمان على ملعب الكامب نو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بأنه على الرغم من أنه لا يزال هناك مباراة إياب إلا أن “الأمر سيكون غاية في الصعوبة”.

وعقب انتهاء اللقاء الذي أقيم الثلاثاء، قال اللاعب الهولندي في تصريحات لقناة (موفيستار+) “أعتقد أننا كنا نلعب بشكل جيد في بداية المباراة، لكنهم كانوا متفوقين في الشوط الثاني”.

وذكر دي يونغ بأن البرسا ما زال أمامه مباراة في الكأس ليقلب نتيجتها، في إشارة إلى لقاء إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا المقرر أمام إشبيلية الذي فاز على أرضه في الذهاب بهدفين دون رد.

وحول الليغا، قال “سنرى كيف ستسير الأمور”، مشيرا حول الأخطاء التي يمكن تحسينها، إلىأن “هناك حل دائما”.

– (إفي)