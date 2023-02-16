“دﻋوة ﻣن اﻟﺧﻼ ﻟﻠﺑﺣر” الأردني ﯾﻔوز ﺑﺟﺎﺋزة جمعية اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺑﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ

ﻓﺎز اﻟﻔﯾﻠم اﻷردﻧﻲ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ اﻟﻘﺻﯾر “دﻋوة . ﻣن اﻟﺧﻼ . ﻟﻠﺑﺣر” ﻟﻠﻣﺧرج ﻣراد أﺑو ﻋﯾﺷﺔ ﺑﺟﺎﺋزة أﻓﺿل ﻣؤﺛرات ﺑﺻرﯾﺔ لفيلم طﻼﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﻔل ﻣﮭﯾب ﻓﻲ ﻟوس أﻧﺟﻠوس اليوم الخميس

و ﻛﺎن طﻼب ﻣﻌﮭد اﻟرﺳوم اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣرﺋﯾﺔ ، ﻣﺎرﯾو ﺑﯾرﺗش -ﻣﺷرف اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺑﺻرﯾﺔ، وﻣﺎﻛس ﺑوﻟﻣﺎن- ﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺑﺻرﯾﺔ، ﻟوﻛﺎس ﻟوﻓﻠر – ﻗﺎﺋد اﻟﺗرﻛﯾب-، ﺗﯾل ﺳﺎﻧدر ﺗﯾﺗﺟﻣﯾر ، والذين قاموا ﺑاﺳﺗﻼم اﻟﺟﺎﺋزة ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻔرﯾق ﺑﺄﻛﻣله.

ﺗدور أﺣداث اﻟﻔﯾﻠم ﺣول اﻷﺧﺗﯾن أﺣﻼم وﯾﺎﺳﻣﯾن ، و ﻟﺗﺟﻧب ﻣﺻﯾر ﻣﺣدد ﺳﻠﻔﺎ ، ﺗﮭربان إﻟﻰ ﻣﺎ وراء اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ وﺿﻌﮭﺎ واﻟدھﻣﺎ ، ﻣﺗﺣدﯾن ﻋدوا ﯾﻛﻣن ﻓﻲ داﺧﻠﮭم ، ﻣن أﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺑﺣر أﺳطوري. اﻟﻔﯾﻠم ﻣن ﺑطوﻟﺔ ﯾﺎﺳﻣﯾن ﻧورج، رﯾﺎن اﻟﻣﺻري و اﻟﻣﻣﺛل اﻟﻘدﯾر ﺣﺳﺎن ﻣطﻠق.

ﯾﺟدر اﻟذﻛر ﺑﺄن اﻟﻔﯾﻠم ﺗم ﺗﺻوﯾره ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻷردن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺿﺎﺣك ﻓﻲ اﻷزرق، و أن اﻟﻔﯾﻠم إﻧﺗﺎج أردﻧﻲ أﻟﻣﺎﻧﻲ ﻣﺷﺗرك ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﺷرﻛﺔ ﺷﻐب ﻟﻸﻧﺗﺎج اﻟﻔﻧﻲ و ﺷرﻛﺔ ﺟوردان ﺑﺎﯾوﻧﯾرز. ﻛﻣﺎ أن ﻓرﯾق اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺑﺻرﯾﺔ ﻗﺎم ﺑﺗﺻﻣﯾم اﻟوﺣش اﻟﻣﺳﻣﻰ اﻟﻐول ﻟﻠﻔﯾﻠم ﻓﻲ ﻓﺗرة اﺳﺗﻐرﻗت أﻛﺛر ﻣن ﻋﺎﻣﯾن.

و ﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﺣﻔل ﻗﺎم ﻓرﯾق اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺑﺻرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺛﻧﺎء ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل داﺧل ﻓرﯾق اﻟﻣﺷروع: “ﻟم ﻧﺗﻣﻛن ﻓﻘط ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ھدﻓﻧﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ دﻣﺞ ﻣﺧﻠوق واﻗﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﯾﻠم ﺑﺳﻼﺳﺔ ، وﻟﻛﻧﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﺳﻌداء ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﻣﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻓﻧﺎﻧﻲ اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺑﺻرﯾﺔ اﻟﻣوھوﺑﯾن.

ﺑﺎﻟطﺑﻊ ، اﻷﻣر ﻧﻔﺳﮫ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻓرﯾق اﻹﻧﺗﺎج اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟراﺋﻊ ﻟﻠﻣﺧرج ﻣراد أﺑو ﻋﯾﺷﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟود ﻛوع، رﻧد ﺑﯾروﺗﻲ و ﻣﺎﻟﯾن ﻛروﺟر.

من جانبية بين مخرج الفيلم وكاتبه ﻣراد أﺑو ﻋﯾﺷﺔ ﻟﺣﺎﺋز ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋزة أوﺳﻛﺎر اﻟطﻠﺑﺔ ﻋن ﻓﯾﻠﻣﮫ اﻟﺳﺎﺑق ﺗاﻼﻓﯾزﯾون وﻋﺿو أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﺻور اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ واﻟﻔﻧون واﻟﻌﻠوم اﻷوﺳﻛﺎر: “ﻓﻲ ھذا اﻟﻔﯾﻠم أردت أن أﻣزج ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟﺧﯾﺎل ، ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﺻور اﻟﺧﯾﺎل اﻟطﻔوﻟﻲ ،و اﻟذي ﻣن ﺧﻼﻟﮫ أردت أن أﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻧﺷﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺣﺎول اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎراﺗك وإرادﺗك اﻟﺣرة ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر”.

يذكر أن ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺑﺻرﯾﺔ (VES) ھﻲ ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﺿم أﻛﺛر ﻣن 4000 ﺧﺑﯾر ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺑﺻرﯾﺔ. ﺗﻌﺗﺑر ﺟواﺋز VES أھم ﺟﺎﺋزة ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺑﺻرﯾﺔ ﺑﻌد اﻷوﺳﻛﺎر.