د. الحياري: 33% نسبة الوفاة بالكورونا بين المصابين بالسكري النوع الثاني

عمان- الغد- قال رئيس مركز السكري والغدد الصماء في مستشفى الأمير حمزة الدكتور موفق الحياري، ان 6% ممن أصيبوا بفيروس كورونا مصابون بالسكري وخاصة النوع الثاني.

وأضاف في محاضرة عقدها المركز بالتعاون مع الشركة الأردنية السويدية للمنتجات الطبية والتعقيم (جوسوي)، ان نسب الوفيات بفيروس كورونا بين المصابين بالنوع الثاني وصلت الى 33%، وان هذه النسبة تعد مرتفعة، وخاصة بين من لديهم سيرة مرضية طويلة مع السكري وعانوا من مضاعفات سابقة.

وأشار د. الحياري ان الدراسات اكدت بان نسبة إصابة مرضى السكري المنتظم (المسيطر عليه) بفيروس كورونا مشابهة لنسبة إصابة أي شخص غير مصاب بالسكري.

ولفت إلى أن المخاوف من الإصابة بالفيروس تحوم حول مرضى السكري غير المنتظم “المرتفع” والذين يشكلون 70% من المرضى، وخاصة كبار السن منهم، والذين ينصحون بالتقيد بتناول الادوية واتباع وسائل الوقاية والابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات، وممارسة المشي لمدة لا تقل عن 20 دقيقة يوميا، والابتعاد عن التدخين.

واكد د. الحياري على ضرورة ان يتواصل مريض السكري مع طبيبه في حالة الإصابة بفيروس كورونا مشيرا الى الحالات التي يجب فيها ادخال مريض السكري المصاب بالكورونا الى المستشفى، مؤكدا ضرورة وضعه في مكان معزول عن باقي المرضى، وان تتم متابعة تناوله الادوية (التحفظية) خاصة وان بعضها يسبب ارتفاع السكر في الدم وبالتالي يحتاج لاستشارة طبيب السكري.

وتطرق الى الامراض التي ترتفع معها خطورة الإصابة بفايروس كورونا ومن بينها زيادة الوزن والتي ترفع خطورة الإصابة الى ثلاثة اضعاف، عدا عن مرضى الكلى والقلب ونقص التروية والكولسترول والدهنيات والامراض المزمنة.

وأشار د.الحياري الى دراسات تشير الى ان نسبة إصابة الرجال بفيروس كورونا هي ضعف فرص إصابة النساء، وكذلك أصحاب البشرة السمراء مقارنة بأصحاب البشرة البيضاء.

وبين الدكتور الحياري ان الوصول الى مناعة القطيع تتطلب اصابة60% من المجتمع ، اي انه سيكون لها كلفة عالية من حيث الوفيات فيما لاتزال نسبة الوفيات حاليا لازالت قليلة، الا انها مرشحة للارتفاع في الفترة القادمة مع وجود اشكال متحورة وخطيرة للفيروس.

وشدد على أهمية ارتداء الكمامة والتي تقي من الإصابة بالفايروس بنسبة 90%، لافتا في الوقت نفسه ان العين أيضا من مداخل الفايروس الى الجسم، إصابة الي الانف والفم، كما اكد على ضرورة اخذ المطاعيم للوقاية من الفايروس.

وشكر الدكتور الحياري شركة (جوسوي) على دعمها للمحاضرة ومساهمتها في برامج التوعية والوقاية من فايروس كورونا.

ومن جانبه أشاد الدكتور بشار الكردي من شركة (جوسوي) بمستوى المحاضرة والمعلومات التي قدمها الدكتور الحياري.

واستعرض بعض منتجات الشركة ذات العلاقة بمرض السكري مثل (جليماكس)، وبعض الفيتامينات التي تعزز المناعة مثل فيتامين د (تيرا د) و(سي زنك).

وأشار الى السمعة المحلية والعالمية التي حققتها منتجات الشركة الحاصلة على الاعتمادية الأوروبية.