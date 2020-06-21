د.الطراونة: لجنة إدارة “الأطباء” ستدعم تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء

عمان- الغد- أكد نائب رئيس لجنة ممارسة صلاحيات ومهام مجلس نقابة الاطباء الدكتور محمد رسول الطراونة أن اللجنة لن تألوا جهدا في دعم الصندوق التعاوني للأطباء.

وأضاف خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة ممارسة صلاحيات ومهام مجلس نقابة الاطباء مع لجنة ادارة الصندوق التعاوني للاطباء ان اللجنة حريصة على متابعة واستكمال اجراءات تنفيذ النظام وستواصل مساعيها مع الجهات المعنية لتطبيق هذا النظام من الناحية العملية. وثمن د.الطراونة الدور الذي تقوم به لجنة صندوق التعاوني وجهودها في ارساء في فكرة النظام.

ومن جانبهم أعرب أعضاء لجنة إدارة الصندوق عن أملهم بأن تقوم لجنة إدارة النقابة باستكمال الإجراءات ودعم جهودها وخطواتها بتنفيذ مشروع نظام صندوق التعاوني للاطباء الذي تم اقراره موشحا بارادة ملكية سامية.