أخبار محليةاقتصاد

د ليث ابو هلال رئيسا لجمعية المهندسين الصناعيين

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد– توافقت اللجنة الاستشارية لجمعية المهندسين الصناعيين على انتخاب الدكتور ليث ابو هلال رئيسًا لها . هذا ويعمل الدكتور ابو هلال مديرا عاما لمجموعة سامح مول ، ودكتورا للهندسه الصناعية في الجامعية الالمانيه الأردنية، كما وعمل مديرا عاما لسيفوي وعمل في كبرى الشركات الأمريكية بما فيها انتل و رايثيون ، ودرس في الماجستير في مختلف الجامعات الأردنية وهو عضو مجلس استشاري في عدد من الجامعات .
وتهدف جمعية المهندسين الصناعيين الى تفعيل دور المهندسين الصناعيين من خلال عقد المؤتمرات والبحوث ، والى التعاون ما بين المهندسين الصناعيين في خدمة الوطن من خلال القدرات الإدارية والهندسية للمهندسين الصناعيين . كما وتعمل على عقد الدورات التدريبية وعلى توفير المشورة للطلاب وحديثي التخرج بما يعود بالنفع عليهم وعلى الشركات الأردنية. ولعل وظيفة المهندس الصناعي فريدة بأنها تجمع ما بين القدرات التقنية الهندسية من ناحية و بين المهارات الإدارية والقيادية من الناحية الأخرى .

مقالات ذات صلة

مصارف أمريكا ترسم صورة قاتمة للاقتصاد

منذ ساعتين

أزمة كورونا والسياحة

منذ ساعتين

الطاقة المتجددة تشيد بقرار عودة القطاعات الحيوية للعمل

منذ 3 ساعات

الأسواق تنشط مع قرار حظر التجول الشامل وقرب حلول رمضان

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock