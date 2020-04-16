د ليث ابو هلال رئيسا لجمعية المهندسين الصناعيين

عمان- الغد– توافقت اللجنة الاستشارية لجمعية المهندسين الصناعيين على انتخاب الدكتور ليث ابو هلال رئيسًا لها . هذا ويعمل الدكتور ابو هلال مديرا عاما لمجموعة سامح مول ، ودكتورا للهندسه الصناعية في الجامعية الالمانيه الأردنية، كما وعمل مديرا عاما لسيفوي وعمل في كبرى الشركات الأمريكية بما فيها انتل و رايثيون ، ودرس في الماجستير في مختلف الجامعات الأردنية وهو عضو مجلس استشاري في عدد من الجامعات .

وتهدف جمعية المهندسين الصناعيين الى تفعيل دور المهندسين الصناعيين من خلال عقد المؤتمرات والبحوث ، والى التعاون ما بين المهندسين الصناعيين في خدمة الوطن من خلال القدرات الإدارية والهندسية للمهندسين الصناعيين . كما وتعمل على عقد الدورات التدريبية وعلى توفير المشورة للطلاب وحديثي التخرج بما يعود بالنفع عليهم وعلى الشركات الأردنية. ولعل وظيفة المهندس الصناعي فريدة بأنها تجمع ما بين القدرات التقنية الهندسية من ناحية و بين المهارات الإدارية والقيادية من الناحية الأخرى .