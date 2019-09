“ذئاب” فولفسبورغ تتطلع للانقضاض على صدارة “البوندسليغا” مؤقتاً

برلين – تبدو الفرصة مواتية أمام فولفسبورغ للانقضاض عل الصدارة مؤقتا عندما يحل ضيفا على فورتونا دوسلدورف غدا الجمعة، وذلك بانتظار قمة المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم بين لايبزيغ المتصدر وبايرن ميونيخ حامل اللقب السبت.

ويحتل فولفسبورغ المركز الثاني مشاركة مع بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطتين خلف لايبزيغ المتصدر، حيث يأمل فولفسبورغ استعادة نغمة الانتصارات التي استهل بها الموسم بفوزين متتاليين على كولن وهرتا برلين، قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام ضيفه بادربورن 1-1 في المرحلة الماضية.

💬 VfL head coach Oliver Glasner on #WOBHSV: "The key thing in a friendly like this isn't the result but the performance on the pitch, and I'm very satisfied with that."

To the match report 👉 https://t.co/3MhJCMt9XI#VfLWolfsburg pic.twitter.com/sxLUkILqVP

— VfL Wolfsburg EN (@VfLWolfsburg_EN) September 5, 2019