“ذئاب منفردة” تحصد 4 جوائز بمهرجان صيف الزرقاء

الزرقاء – حصدت المسرحية التونسية “ذئاب منفردة”، التي عرضت على مسرح مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء ضمن فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي التاسع عشر، أربع جوائز متميزة.

وحصلت المسرحية على جائزة أفضل ممثل أول للفنان منير العماري وجائزة أفضل ممثل ثان للفنان وليد الخضراوي، وجائزة أفضل ممثلة دور أول للفنانة شيراز العياري وجائزة أفضل إضاءة للفنان محمد الهادي بالخير.

وحصلت الفنانة المغربية فدوى قدوري على جائزة أفضل ممثلة دور ثان عن المسرحية المغربية “ستة في ستة”، فيما حصل الفنان الأردني اياد الريموني على جائزة أفضل نص مسرحي عربي عن المسرحية الأردنية “تراتيل ثورة نساء”، وحصلت نفس المسرحية على جائزة أفضل ديكور مسرحي.

وحجبت لجنة التحكيم جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل، وجائزة أفضل إخراج مسرحي، وجائزة أفضل تأليف موسيقي، إضافة إلى حجبها جائزة أفضل سينوغرافيا، بسبب الضعف في معايير تلك الجوائز. وأكد رئيس مجلس التحكيم الكاتب مفلح العدوان أن المسرح هو فن الحياة وفن التلقي المباشر الفاعل والمتفاعل مع الجمهور، إذ لم تغن جميع الوسائط عن هذا التلقي المباشر.

وقال إن اللجنة أشادت بكل الفرق المشاركة، مقدرة تواصلهم مع المسرح واتصالهم مع اللجنة خلال جائحة “كورونا” التي صعبت كثيرا من الأمور على المسرح والفنانين خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى ظاهرة غياب المخرج في معظم العروض المسرحية خلال المهرجان، داعياً إلى اهتمام أكبر يعيد للمخرج دوره الكبير في العمل المسرحي الإبداعي.

وأفاد العدوان أن اللجنة تأمل من إدارة المهرجان واللجنة العليا للمهرجان بضم جوائز الديكور والإضاءة لجائزة السينوغرافيا، أو إلغاء جائزة السينوغرافيا وتوزيع مفرداتها، بحيث تخصص جائزة لكل مفردة منها، إضافة إلى إلغاء جائزة أفضل خدع بصرية.

وأكد أن اللجنة تقدر الدور والحضور الجميل للمسرحيتين اللتين عرضتا خارج المسابقة وهما: المسرحية الفلسطينية “شرشوح” للمخرج ايهاب زاهدة، والمسرحية السورية “ليلة صيفية في مدينة منسية” للمخرج أسامة الحفيري، لما لهما من قيم جمالية ومن تميز مسرحي، مع توصية اللجنة بتكريمهما بدرع التميز الإبداعي، حيث تم منح المسرحيتين درع التميز من المهرجان.

وفي نهاية فعاليات حفل اختتام المهرجان الذي رعاه مندوب وزير الثقافة الكاتب والروائي هزاع البراري وحضره مدير ثقافة الزرقاء وصفي الطويل وجمع من الفنانين، قدمت فرقة بيت الرواد وصلة موسيقية وغنائية نالت استحسان وإعجاب الحضور.- (عمر ضمرة- بترا)