ذات راس يطالب بحكام محترفين

عمان – الغد – زعم نادي ذات راس، وجود محاولات من رؤساء أندية في دوري الدرجة الأولى، لإيقاف تقدم فريقه بالدوري، من خلال تقديم مكافآت مالية للفرق التي تقابل ذات راس، لتحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير.

وزعم رئيس نادي ذات راس أحمد الجعافرة، أن لديه معلومات موثوقة، عن قيام رؤساء أندية وإدارات بدوري الدرجة الأولى، تقوم بتخصيص مكافآت مالية للاعبي الفريق الذي يقابل ذات راس بالدوري، من أجل إيقاف زحف الفريق نحو مصاف أندية المحترفين، معتبرا أن هذه التصرفات لا تليق بالمنافسة الشريفة.

وأضاف الجعافرة، في تصريح لـ”الغد”: “أحد المسؤولين في ناد بالدرجة الأولى، أبلغني أن رئيس ناد عرض على لاعبي فريق آخر مبلغ 50 دينارا في حال الفوز على ذات راس، و25 دينارا لكل لاعب في حال التعادل”، مبديا استغرابه من هذه التصرفات التي لا تليق بالتنافس الرياضي.

إلى ذلك، شكا رئيس نادي ذات راس من مستوى التحكيم في المباراة الأخيرة أمام اليرموك التي انتهت بالتعادل 1-1، مشيرا الى أن الحكم قام بإلغاء هدف صحيح لفريقه، كما تغاضى عن احتساب ركلة جزاء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لم يقدم شكوى رسمية ضد الحكم، كون ذلك لن يغير شيئا.

وتمنى رئيس نادي ذات راس على اتحاد الكرة، أن يستعين بحكام دوري المحترفين، لمباراة الفريق المقبلة أمام البقعة، معتبرا أن هناك العديد من المباريات الحساسة بدوري الدرجة الأولى التي تتطلب تعيين حكام على أعلى المستويات، خوفا من أخطاء قد تتسبب في ظلم. – (أخبار النجوم)