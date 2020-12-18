ذات راس يعتلي القمة وحيدا والبقعة يتقدم للوصافة

محمد عمّار

عمان – ارتفعت وتيرة المنافسة في دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم مع ختام لقاءات الجولة السابعة التي اظهرت فوارق فنية بين العديد من الفرق، وخصوصا التي تبحث عن الفوز ببطاقتي التأهل نحو دوري الأضواء.

وظهر جليا من قبل مدربي تلك الفرق تقديم المستويات الفنية التي تحمل في رياحها النقاط الكاملة من المواجهات، والنظر بالعين الاخرى على بقية نتائج المباريات، لرسم ملامح التحضير لبقية أسابيع الدوري والتي سيدخل محطته الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل، والكل يرصد افرازات النتائج، للبحث عن ملامسة الفرح بخطف بطاقتي التأهل.

ويبدو أن هناك 6 فرق تبحث عن بطاقتي التأهل، فيما تبحث البقية عن تحسين مواقعها على سلم الترتيب، خصوصا وأن هذا الدوري لن يحمل معه أي بطاقة لدوري الدرجة الثانية بعد الغاء الهبوط، ويظهر فريق ذات راس كأول الفرق التي تبحث عن أولى البطاقتين، فقد قدم الفريق مباريات كبيرة، اثبتت للجميع بانه قادم بقوة ويخطط للعودة لدوري الأضواء، وتبقت أمامه 6 محطات، إذا افترضنا أن هناك محطتين في متناول اليد، ففي الأسبوع الثامن سيلتقي مع منشية بني حسن الذي لا يملك أي نقطة، وفي الجولة التاسعة سيلتقي مع الكرمل الذي ما يزال في المركز قبل الأخير، ففي حال حصد ذات راس النقاط الست في المباراتين، فانه سينظر الى بقية المواجهات بمثابة مباريات كأس، وربما ستكون أولى العقبات أمامه تلك المواجهة التي ستجمعه مع البقعة في الأسبوع الحادي عشر، وقبله سيلتقي اليرموك، بمعنى أن ذات راس في حال حصوله على النقاط الكاملة في الأسابيع الثلاثة المقبلة، فانه سيقترب كثيرا من العودة إلى دوري المحترفين.

المطارد الثاني لبطاقتي الصعود ترتكز في نادي البقعة الذي استفاد كثيرا من الجولة الماضية، فحقق الفوز على العربي واستفاد من بقية النتائج، وبات من أكثر الفرق التي تتطلع للتأهل، ويملك مدرب اعتاد على قيادة الفرق لدوري النجوم، فمدربه ابراهيم حلمي يعمل في كل مباراة على حدة، ويعتبرها بمثابة مباراة نهائية.

الطرف الثالث في اطار المنافسة يظهر فريق الجليل وهو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة في مشواره بعد، بيد انه يفرط كثيرا في نقاط مبارياته، فخرج في الأسبوع الماضي بالتعادل أمام اتحاد الرمثا الذي يعتبر من المنافسين على لعب دور مؤثر في الدوري، بيد أن الطرة كان أكثر المستفيدين من الجولة السابعة، متقدما 3 خطوات على سلم الترتيب، ودخل الى خط المنافسة، ويرقب اتحاد الرمثا بقية النتائج التي تخدمه ليقترب من الصدارة والمنافسة على بطاقتي التأهل.

أول فوز

تم تسجيل أول فوز في الأسبوع السابع لفريقي الكرمل والسرحان، فالأول حقق فوزا على دار الدواء 2-0، كذلك السرحان حقق فوزه الأول على منشية بني حسن، حيث بات الأخير محطة تزود بالنقاط من قبل بقية فرق الدوري.

الأسبوع في سطور

تم تسجيل 5 انتصارات وتعادلين، حيث تغلب الطرة على كفرسوم 1-0، ذات راس على مغير السرحان 2-1، السرحان على منشية بني حسن 3-1، البقعة على العربي 4-1 والكرمل على دار الدواء 2-0، وانتهت مباراة بلعما مع اليرموك 1-1 وتعادل اتحاد الرمثا مع الجليل 0-0.

الأسبوع الثامن

تنطلق عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل، مباريات الأسبوع الثامن، حيث يلتقي مغير السرحان مع كفرسوم على ستاد الأمير محمد، الجليل مع الطرة على ستاد الأمير هاشم، منشية بني حسن مع ذات راس على ستاد المفرق.

وبذات التوقيت من ظهر يوم الاربعاء يلتقي السرحان مع الكرمل على ستاد الأمير محمد، العربي مع اتحاد الرمثا على الأمير هاشم، في السادسة يلتقي دار الدواء مع اليرموك على ستاد الأمير محمد، وتختتم مباريات الاسبوع بلقاء يجمع بلعما مع البقعة على ستاد الأمير محمد، في أقوى مباريات الأسبوع، حيث ستكون المباراة مفصلية للفريقين، خصوصا البقعة الذي يسعى لمواصلة اللحاق بذات راس، فيما ستكون المباراة بمثابة الفرصة الأخيرة لفريق بلعما لمواصلة رحلة للمنافسة على الصعود لدوري الأضواء للمرة الأولى في تاريخه.