يديعوت أحرونوت

ليئور بن عامي

إلى حفيد حفيدي سلام، كيف حالك؟ كيف حال شعب إسرائيل؟ هل يوجد شيء كهذا إسرائيل؟ هذا أنا، جد جدك. الأصل. لا توجد ام. منذ زمن. ولا أي عقل اصطناعي أو شيء ما.

أكتب اليك لاني فهمت من بعض الأشخاص بان هذه فترة ذات يوم في المستقبل سيتذكرونها. وسيكتبون عنها في كتب التاريخ. افيحاي مندلبليت، المستشار القانوني للحكومة السابق، قال شيئا كهذا لايلانا دايان. واضاف بان الصمت جريمة. وها أنا أكتب لك الان كي تعرف باني قلت ما كان لدي.

هذا ليس فقط مندلبليت. يوجد هنا الكثير ممن لا يسكتون. اقتصاديون، وأكاديميون، وكبار رجالات جيش في الاحتياط، وأطباء، ومحامون. وهم يوقعون على عرائض. وقضائيون وسياسيون في الخارج يحذرون. وعشرات الآلاف في الشوارع وأمام الكنيست يتظاهرون. واستطلاعات تفيد بان الاغلبية لا تؤيد الاجراءات. من الصعب أن نقول ان هذا يؤثر كثيرا. توجد هنا حكومة تسمي ما تفعله اصلاحا لكن في هذه اللحظات بالذات تغير وجه النظام ووجه الدولة. ليتني كنت استطيع أن اسجل لك. حولي اصوات تفجيرات. الدعامات التي تسند دولتنا تسقط. لماذا؟ ألم تقرأ في الويكيبيديا او ويكيتراجيديا؟ يوجد هنا رئيس وزراء يقدم الى المحاكمة وهي لا تروق له. ورئيس حزب مكث في السجن، مرة اخرى تعثر، وعصبي لانهم لا يسمحون له ان يكون وزيرا. وبضعة متطرفين يريدون أن يحكموا. على من حولنا، علينا، على المحكمة، ومن هنا الى هناك ارتبطت المصالح، والديمقراطية بدأت تترنح.

ماذا، ماذا، إرفع صوتك، ما الذي لم تفهمه؟ كيف ان خطوة كهذه، تغير حياة دولة كاملة وتؤثر على اجيال، بما في ذلك عليك لم تتم حتى الان بتوافق واسع، في مداولات طويلة، في تذكيرات معمقة ومعللة في جملة “هذه هي النتائج، انتصرنا في الانتخابات”؟

سأشرح. يوجد هنا شعب عزيز، يعاني ويمر، وقليلا إلى الأمن الشخصي. الى هدوء حقيقي. وتوجد هنا حكومة انتخبت وتبلورت حول التزام اساسي واضح. ان تكون هنا، على المليء، دولة قوية وآمنة. ولكن في هذه المرحلة العدو يضرب بنا، يدهسنا واولئك الذين وعدوا بحمايتنا، يقرعون الطبول، مصممون على تغيير النظام الذي نجح هنا نحو 75 سنة.

حفيد حفيد، قل هل لديكم هذا المقطع من الطوائف والجماعات. أنتم كما تعرف، مغاربة، هولنديون، آخرون؟ زوجتك الروبوتية اشكنازية؟ واضح، والا كيف سيواصلون الشقاق بيننا.

في كل حال، اكتب كي تكون مسجلة امامك السياقات التي اجتزناها. لقد كانت بطيئة ومتقطعة. ذات مرة كنا شعبا. متراصين. هذا ما وحدنا في اللحظات القاسية وساعدنا لان ندخل تحت الحمالة الشهيرة ونتغلب على اعداء حاصرونا من كل الجوانب. اما الان فان الزعماء الذين انتخبناهم وآمنا بهم متنازعون، والشعب يلقي من الشرفات كل ما جعلنا نحن: القيم. ويتقاتلون. وفي اجواء من الكلمات الرهيبة التي من الصعب تكرارها مثل “خونة” و “حرب اهلية”. هذا عصر الانباء الملفقة، الاحابيل السياسية، التضليل والتهديدات من كل الجوانب. المتطرفون يتطرفون، والظلاميون يشرفون. وماذا بعد، هو الرب.

لم أفهم، يا حفيد الحفيد، أنت ملزم أن تتحرك؟ هل توجد فوقك فضائية شرطة، ليزر، امور كهذه؟ واذا ما امسكوا بك تقرأ هذا سيعيدون نظام الروبوت ونظامك من كل الجوانب؟ والقضاة الذين تعرفهم هم بالذات رائعون، تلقائيون، يقرعون المطارق بشكل مبرمج. لحظة، أهذه دموع الكترونية تذرف من عينيك الآن، في المستقبل الضائع؟