ذاكرة الجروح والآلام ترافق الإنسان.. فما أثر ذلك على النفس والعلاقات؟

نسرين ابو لبدة

عمان – حادثة قديمة أو موقف ما حصل منذ زمن واختبره شخص ما، قد يتحول لهاجس يلاحقه بقية حياته، وأشبه ببوابة تأخذه على الفور إلى الزمان الذي حدثت فيه، فتعيد إحياء الذكريات التي كان يود نسيانها بذات القوة والمشاعر التي تولدت حينها وخاصة العاطفية والأليمة منها.

تعرف جمعية علم النفس الأميركية “الذاكرة العاطفية” بأنها الاستدعاء المتكرر للأحداث التي تثير استجابة عاطفية ما، حيث تسمح الذاكرة العاطفية للأفراد بتجربة المشاعر الأصلية الناتجة عن حدث ما سواء إيجابي أو سلبي مثل مشاعر الرعب عند وصف حادث أو الفرح عند وصف حفل زفاف أحد أفراد الأسرة المقربين بمجرد تذكر الحدث، أي أن الشخص يشعر هنا بالمشاعر ذاتها التي عايشها عند حدوث الحدث واقعيا بمجرد أن يستحضره من ذاكرته. وهنالك منطقة في الدماغ تندمج فيها الذكريات بالمشاعر والعواطف لتكون متشابكة إلى حد كبير.

سارة شعبان شابة فقدت والدها بشكل مفاجئ يوم عيد الفطر قبل سنوات، ولم يكن لديها أي فكرة عن التعامل مع هذا النوع من الخسارة والشعور العميق للحزن والفقدان وكانت تحاول إخفاء مشاعرها والتصرف بشكل طبيعي في الوقت الذي كانت تعاني كثيرا.

وتقول أن أيام العيد أصبحت أسوأ أيام حياتها، لأنها ارتبطت بذكريات محزنة لديها، فهي ما تزال تشعر بالفراغ والحزن على فقدان والدها والذي كان يعد مصدر الفرح في حياتها وسندا دائما.

في كل عيد تحاول شعبان الاحتفال، ولكن ذكرى وفاة والدها تكون لتصبح لحظاتها مشحونة بالألم، فلم تعد تكبيرات العيد مؤشرا لدخول الفرح ورائحة الكعك لم تعد شهية كمان كانت سابقا، وفق قوله.

الدكتورة بعلم النفس والتربية الخاصة فداء أبو الخير؛ تؤكد أن الجروح والآلام أو الصدمات ترتبط بحدوث مشاكل واضطرابات مستقبلية، ولكن حديثا وبعلم النفس يتم التركيز على أثر إدراك هذه الأحداث وتحويلها للإنجاز.

وتضيف أن ذلك يمكن أن يدفع الشخص لأن يتعامل بشكل عكسي مع الأمور، فمثلا لو كان هناك شخص تعرض للاساءة أو العنف الشديد قد يكون هذا دافع له لان يتعامل مع الآخرين بود واتزان. لكن هذا الأمر يتطلب من الشخص الوعي ودور في إيقاف دائرة الألم.

أيضا تلعب البيئة الداعمة دورا في ترك الانطباع الإيجابي أو السلبي مستقبلا، فالشخص الذي يتعرض لحالة فقد أو حادث أليم أو مرض وكان محاطا بأسرة داعمة ومجتمع متفهم قد تتحول هذه الآلام لمبادرات لتجنب الآخرين مثل تلك الآلام.

لذا، فإن إدراك الشخص أن الماضي لا يعود أو لا يمكن تغييره، يساهم في تحويل المعاناة والألم لإنجاز عمل وتقدم.

ولم يستطع الشاب محمود عبدالرحمن تحمل العيش في البيت الذي نشأ فيه وعاش طفولته وجزء من شبابه، فحينما توفي والداه ورث البيت، وقرر أن يعيش فيه برفقة زوجته وأبنائه. لكن ومجرد أن يدخله تداهمه ذكريات سلبية ومؤلمة وموجعة، خصوصا معاناة والدته الطويلة من مرض السرطان، فأصبحت كل زاوية تذكره فيها، وبالمها ومعاناتها قبل أن يتوفاها الله.

ومع مرور الوقت أصبح الحال أصعب عليه، لذا قرر أن يترك تلك الذكريات المرتبطة بالمكان، وقام ببيع البيت والانتقال لسكن عله يجد فيه الطمأنينة، حيث المعاناة مما عاشته والدته بمرضها لم تتركه يستمتع بشيء أو يتجاوز الذاكرة السلبية المغلفة بالحزن.

الخبير في علم الاجتماع والعلاقات الأسرية مفيد سرحان يبين أن الإنسان يمر بظروف متعددة، منها المفرح ومنها المحزن، ومهما حاول فإنه لا يستطيع أن يتحكم في جميع فصول حياته وتفاصيلها لأن هناك ما هو أكبر من قدرته مهما كان قويا.

ويتوسع سرحان في الحديث عن ذكريات الإنسان بانها مزيج من هذا وذاك وان كان موقف الحزن والألم عند الكثيرين يبقى لفترة أطول وقد يمر الإنسان بأحداث صعبة تترك جرحا عميقا في نفسه وآثارا كبيرة تستمر لفترات طويلة فيصعب تجاوزها ونسيانها.

وهنالك ذكريات يكون أثرها على سلوك الإنسان ونفسيته وتصرفاته، وفي كل الأحوال فإن طبيعة الشخص هي من تحدد هذه الآثار ومدى تحكمها في حياته فقد يفقد إنسانا عزيزا إما أب أو قريب أو صديق عزيز تبقى ذكرياته خالدة في قلبه محفورة في أعماقه وجزء من حياته وروحه ومشاعره.

ووفق سرحان، فإن الجانب المعنوي له أثر مهم في حياة الإنسان، خصوصا إذا عانى التكيف مع ظروف الحياة، فتكون نتائج حادثة حصلت أمامه من قريب أو صديق لم يكن يتوقع منه إلا الوفاء والصدق والأمانة، أن يصبح دائم الشك بالآخرين ويستسلم لذكريات الألم. لكن من الضروري عدم استسلام الإنسان للإحباط واليأس، فذلك أخطر ما قد يهدده.

والفرق بين شخص وآخر، هو القدرة على التعامل مع الظروف الصعبة والخروج بأفضل ما لدينا، بحسب سرحان، والتعامل بإيجابية كل الأوقات والنظر إلى المستقبل حتى في أحلك الظروف، مبينا أن التفاؤل والأمل سلاحنا القوي لتجاوز المشكلات والصعاب والتحلي بالصفات الحميدة والنظر دائما للجوانب المشرقة، وعدم الاستسلام للصعاب والذكريات الأليمة ومراجعة النفس واعطائها دافعا نحو العطاء وتحويل هذه الذكريات لدروس عملية إيجابية.

ووفق سرحان، من المهم استحضار الذكريات الجميلة والحرص على التواصل مع الآخرين والابتعاد عن الوحدة والعزلة والمشاركة في الأعمال التطوعية والخيرية ومساعدة الآخرين، كذلك تنمية الهوايات النافعة.

وينوه سرحان لضرورة استفادة الإنسان من العبر والدروس، فلا أحد يستطيع ان يعيش في معزل عن الآخرين، أو يكون اسيرا لتجاربه السلبية والابتعاد عن العلاقات الاجتماعية.

وأثر الآلام والجروح يمكن رصدها بسهولة اثناء التعامل مع الناس، حيث تظهر تصرفات غير طبيعية وفيها نوع من المبالغة، وقد يكون ذلك عائدا لذكريات عانى منها الشخص في طفولته، مبينا أن روايته “الأنثى قبل الأخيرة”، تظهر فيها شخصية البطل الذي يعاني كثيرا في تعامله مع الناس ولا يتحرك من أجل العمل بسبب التثبيط الذي تعرض له من والده وهو صغير، وكلما حدث معه شيء، يستذكر ما كان يحصل من والده وكيف كان يسخر منه، ما جعله شخصا عاجزا وتأثر مستقبله وعلاقته مع زوجته وأولاده فلم يعد يثق بأحد.