“ذا ألكمست لاب” يواصل نشاطاته التفاعلية عن بعد

عمان- يواصل ذا ألكمست لاب (The Alchemist Lab) تقديم نشاطات وحلول تعزز التفكير الناقد والإبداعي وبدعم من شركة “زين” الأردن، لتنمية قدرات الأطفال والشباب في المملكة مع التركيز والاهتمام بالفئات الأقل حظاً والإناث واللاجئين، وذلك عبر تنظيم تحديات تطبيقية وأنشطة تفاعلية ومشاريع ممتعة ورحلات افتراضية تحفز التفكير لديهم وتشجعهم على إيجاد حلول مبتكرة لتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع تحديات القرن الواحد والعشرين تضمن لهم فرصا وظيفية أفضل.

ويعمل ذا ألكمست لاب على تحفيز الجيل الجديد، في سن مبكرة وإثارة فضوله وخياله لتنمية مهاراته من خلال منهج إثرائي للتعلم الممتع، والذي يسلط الضوء على دمج العلوم والتكنولوجيا، والهندسة، والفنون، والرياضيات بمنهج واحد متعدد التخصصات والمعروف باسم STEAM، وعن طريق عملية الاستكشاف هذه والمتعلقة بالأنشطة والمشاريع المعروضة، سواء كان ذلك شخصياً أو عن بعد أو الاثنين معاً (Blending)، يكتسب الأطفال والشباب مهارات التصميم وحل المشكلات والتفكير الناقد ويحثهم على البحث للإجابة عن استفساراتهم، واستخدام النقاش والحوار مع زملائهم ومدربهم لفهم أعمق، وأخذ خبرة عملية تساعد على الابتكار وتحفيز الإبداع لديهم وتسليط الضوء على مفاهيم العلوم والهندسة والرياضيات، وتوظيف التكنولوجيا وتسخيرها للتعلم وبناء قدرات جيل قادر على التغيير.

وينظم ذا ألكمست لاب العديد من المبادرات والجلسات وورش العمل لدعم المجتمع المحلي ومدارسه الحكومية والمتسربين من النظام الدراسي ومخيمات اللاجئين.