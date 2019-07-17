“ذا بوتشر”.. من أمستردام إلى دبي

دبي- تشتهر دبي بكونها وجهة ذواقة الطعام في منطقة الشرق الأوسط وتستعد حاليا لاستقبال مطعم جديد آخر يضاف إلى سلسلة المطاعم الرائعة مع افتتاح “ذا بوتشر”.

سيقدم المطعم الذي يتحضّر لافتتاح أبوابه في الطابق الأرضي لبرج بوابة المارينا في منطقة بروميناد مارينا ووك، أشهى أطباق الستيك والبرغر المحضرة من لحم الأنغوس الممتاز إلى جانب العديد من الخيارات الجانبية المتنوعة.

وبخلاف مطاعم البرغر التقليدية، يقدم ذا بوتشر أفخر أطباق اللحوم، مع الخضار الطازجة، والصلصات الخاصة المبتكرة، والخبز المصنوع منزليًا الذي يشبه البريوش صغير الحجم لذواقة الطعام في أمستردام، وبرلين، وإيبيزا منذ 2012. ويعمل فرق الطهاة المدربين بشكل متواصل على ابتكار أطباق البرغر وشرائح اللحم الشهية من لحم الأنغوس الممتاز لمحبي اللحوم الذين يقدرون الطعام البسيط واللذيذ.

تأسس أول فرع للمطعم في سوق ألبرت كويب الشهير بأمستردام، وسرعان ما حظي بإعجاب ذواقة الطعام ومحبي المطاعم في المدينة. ويشغل موقعًا مميزًا في حي دي بيب النابض بالحياة، والذي يضم عددًا من أروع المتاجر والمطاعم، وهو ما جعله وجهة مفضلة للسكان والسياح على حد سواء. وتبعًا للنجاح الذي تحقق في الفرع الأول، توسعت العلامة بافتتاح المزيد من الفروع في مختلف أنحاء المدينة أشهرها هو ذا بوتشر سوشال كلوب. يعتبر مطعم ذا بوتشر اليوم واحدًا من أفضل مطاعم البرغر في أمستردام متفردًا عن منافسيه من سلسلات المطاعم العالمية الكبيرة وهو يحظى بتقييمات عالية على موقع السفر العالمي تريب أدفايزور.