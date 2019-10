“ذا روك” يعود إلى عالم المصارعة الحرة – فيديو

مدن – أعلن أسطورة المصارعة الحرة دواين جونسون المعروف باسم «ذا روك» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن عودته إلى منزله في عالم المصارعه “WWE”.

وأضاف دواين جونسون أنه سيعود في مباريات يوم الجمعة إلى المشاركة في مباريات «سماك داون». وينطلق «سماكداون» يوم الجمعة في أولى حلقاته على شبكة “فوكس” إذ سيشهد عدد من المباريات القوية بالإضافة إلى ظهور عدد من الأساطير.

FINALLY…I come back home to my @WWE universe.

This FRIDAY NIGHT, I’ll return for our debut of SMACKDOWN!

LIVE on @FOXTV.

There’s no greater title than #thepeopleschamp.

And there’s no place like home.

Tequila on me after the show 😈🥃#IfYaSmell🎤 #Smackdown#RocksShow #FOX pic.twitter.com/V5i4cxqIqH