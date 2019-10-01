“ذا روك” يعود إلى عالم المصارعة الحرة – فيديو

مدن – أعلن أسطورة المصارعة الحرة دواين جونسون المعروف باسم «ذا روك» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن عودته إلى منزله في عالم المصارعه “WWE”.

وأضاف دواين جونسون أنه سيعود في مباريات يوم الجمعة إلى المشاركة في مباريات «سماك داون». وينطلق «سماكداون» يوم الجمعة في أولى حلقاته على شبكة “فوكس” إذ سيشهد عدد من المباريات القوية بالإضافة إلى ظهور عدد من الأساطير.

FINALLY…I come back home to my @WWE universe.

This FRIDAY NIGHT, I’ll return for our debut of SMACKDOWN!

LIVE on @FOXTV.

There’s no greater title than #thepeopleschamp.

And there’s no place like home.

Tequila on me after the show 😈🥃#IfYaSmell🎤 #Smackdown#RocksShow #FOX pic.twitter.com/V5i4cxqIqH — Dwayne Johnson (@TheRock) September 30, 2019

ومن المنتظر أن يحضر العرض أساطير ككيرت أنجل وميك فولي وبوكر تي وهالك هوجان وجيري “ذا كينج” لولر ومارك هنري وريك فلير وتريش ستراتس وليتا، كذلك، من المحتمل حضور كل من ستيف أوستن وأندرتيكر وجولدبيرج وستنيج ،فيما تأكد انضمام “ذا روك”. -(وكالات)