“ذا كونفرنس بورد الخليج” يطلق أنشطته في البحرين

عمان – أطلق مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية باكورة نشاطاته في مملكة البحرين بندوة نظمت بحضور عدد كبير من المسؤولين المهتمين من قطاعات المصارف والاستثمار وغيرها.

واستضاف عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية حفل الاطلاق في مقر المجموعة في خليج البحرين. وقال الأستاذ عدنان أحمد يوسف ” يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعًا في حفل إطلاق ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية في البحرين ونحن سعداء وفخورون جدا لاستضافتنا هذا الحفل. وأن مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية هو مركز أبحاث مرموق يتكون من أعضاء بمستويات عالية، ويعكف على تقديم رؤى معمقة وحصيفة حول مختلف جوانب الاقتصاد والصناعة لاستشراف ما ينتظرنا في المستقبل، وهو السؤال الذي دائما نحرص على أن نسأله لأنفسنا والمختصين حولنا. كما يربط المركز كبار المسؤولين التنفيذيين عبر الصناعات والمناطق الجغرافية المتخلفة من أجل تبادل الأفكار والرؤى، ولينشئوا من خلال تراكم خبراتهم أبحاثا تستند إلى الحقائق وسياسات تستند إلى إجماع الآراء تساعد القادة على معالجة أهم قضايا الأعمال التي تواجههم.”

وتحدث هشام الرزوقي، رئيس المجلس الاستشاري للمركز، معبراً عن سعادته بإطلاق نشاطات المركز في البحرين أمام هذه النخبة المهمة من الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي. واستعرض الرزوقي أهداف المركز وأبرز الأنشطة التي يقوم بها والخدمات التي يقدمها للأعضاء، مبيناً أن المركز يهدف إلى تزويد الشركات بالأدوات اللازمة للتأقلم في اقتصاد عالمي متزايد التعقيد والترابط.