ذبحتونا: 55 ديناراً رسوم التمريض في “أردنية العقبة” مقابل 15 ديناراً بالمركز

عمان- الغد- قالت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” إنّ قيام إدارة الجامعة الأردنية، باستحداث تخصص التمريض في فرعها في العقبة، حيث حددت سعر الساعة الدراسية للتنافس لهذا التخصص بـ 55 دينار أردني، علمًا بأن نفس التخصص يتم تدريسه في المركز الرئيسي للجامعة في عمان بـ 15 دينارًا للساعة للتنافس.

ورأت الحملة أن قيام إدارة الجامعة باستحداث تخصص وبنسبة زيادة تتحاوز الـ 260% عن نظيره في نفس الجامعة، ما هو إلا خصخصة لهذا التخصص بشكل خاص، وفرع الجامعة في العقبة بشكل عام. حيث تكشف الأرقام أن أكثر من نصف تخصصات هذا الفرع تتراوح رسومها بين الـ30-55 دينار، وهي رسوم مرتفعة وباهظة خاصة وأننا نتحدث عن رسوم للتنافس وليس للموازي.

وأبدت الحملة استغرابها من غياب أي دور رقابي لمجلس التعليم العالي لهذا الخصوص، ما يوحي بوجود ضوء أخضر حكومي لرفع الرسوم الجامعية للتخصصات الجديدة وبما يجعله أقرب إلى رسوم الموازي والجامعات الخاصة.

وأكدت ذبحتونا أنها بصدد إصدار قراءة متكاملة للقبول الموحد قريبًا تكشف فيه أهم ملاحظاتها والتغييرات التي طرأت على الرسوم الدراسية.