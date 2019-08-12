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ذبح 26641 أضحية خلال أول أيام العيد في عمان

منذ 3 ساعات

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عمان – بلغ عدد الأغنام والخراف التي تم ذبحها خلال أول ايام العيد في مواقع بيع وذبح الأضاحي في عمان (26641) أضحية، بحسب المدير التنفيذي للرقابة الصحية في أمانة عمان مدير مشروع الأضاحي الدكتور يسار خيطان .
وبين خيطان ان الفرق الصحية من الأطباء البيطريين بالتعاون بين الأمانة ونقابة الأطباء البيطرين المتواجدين في هذه المواقع استبعدوا 3 أضاحي وتم اتلاف أضحية أخرى وحوالي 100كغم من اللحوم لعدم مطابقتها للإشتراطات الصحية .
يذكر ان عدد الحظائر 430 حظيرة ضمن 12 موقعا، فيما بلغ عدد الأضاحي المعروضة (62448) رأسا من الأغنام والخراف .-(بترا)

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