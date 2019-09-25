ذرائع هشة للاستيلاء على منازل الفلسطينيين

هآرتس

نير حسون

محكمة الصلح في القدس أمرت باخلاء عائلة تضم 18 شخصا يسكنون في سلوان، بعد ثلاثين سنة من الصراع بين العائلة والكيرن كييمت. الكيرن كييمت بدعم من جمعية العاد، طلبت اخلاء عائلة سمرين من بيتها بذريعة أن عددا من أبناء العائلة تم الإعلان عنهم في السابق كغائبين، أي مواطنين كانوا في دولة معادية، لذلك فان أملاكهم وضعت اليد عليها من قبل الدولة، التي باعتها للكيرن كييمت. ويوم الجمعة الماضي وافقت قاضية محكمة الصلح مريم كسلسون على دعوى الملكية للكيرن كييمت على قاعدة الغياب.

الدعوى الأولى لاخلاء العائلة قدمت في 1991 في اعقاب الإعلان عن أحد آباء العائلة، موسى سمرين، كغائب. في هذه الدعوى فازت العائلة. ولكن بعد ذلك أعلن ايضا عن أولاد موسى كغائبين. في العام 1999 رفضت دعوى للعائلة بالإعلان عنهم كأصحاب المبنى. وفي العام 2005 طلبت الكيرن كييمت مرة اخرى اخلاء العائلة وطلبت منها تعويض بمبلغ نصف مليون شيكل بدل استخدام المبنى. الكيرن كييمت ربحت الدعوى، لكن في العام 2011 تم الغاء قرار الحكم. وفي العام 2017 جددت الكيرن كييمت الدعوى ونجحت في اثبات أن وريثتين من ورثة موسى سمرين كانتا غائبتين، لذلك فان البيت يعود لها.

منظمات يسارية تهاجم مؤخرا الكيرن كييمت بدعوى أنها تحولت الى ذراع تنفيذية لمنظمات استيطانية. قبل بضعة اسابيع تم اخلاء عائلة فلسطينية، حسب طلب الكيرن كييمت، كانت تعيش على اراضي بملكية الكيرن كييمت قرب بيت لحم. وبعد بضعة ايام اقيمت في المكان بؤرة استيطانية. في المقابل في الكيرن كييمت يقولون إنهم يعملون على الدفاع عن أملاكها.

خلال ذلك، اثنان من سكان شرقي القدس اصيبا أول من أمس بجراح متوسطة في مواجهات جرت بين رجال الشرطة وأبناء عائلة فلسطينية اثناء هدم بيتهم من قبل بلدية القدس. في توثيق للحادثة يظهر جنود حرس الحدود وهم يضربون الاخوين عيسى وقصي خليل. وحسب أقوال الأب محمد، احتاجا للعلاج. الشرطة اعتقلت الاخوين وبعد ذلك اطلقت سراحهما شريطة عدم دخولهما الى القدس في اليومين التاليين.

صاحب البيت الذي هدم، محمد خليل، قال إنه بناه كطابق ثان فوق بيته لصالح ابنه الذي تزوج مؤخرا، عيسى. وحسب اقواله، ليس هناك احتمال للحصول على رخصة لبناء البيت بصورة قانونية. “أعطوني أمر بهدم البيت وقالوا إنه يجب علي هدم السقف فقط. وقد هدمته أول أمس”، قال، “أمس جاءوا وقالوا إن هذا لا يكفي، يجب هدم كل البيت. احضروا جميع الجنود وهم الذين بدأوا بالدفع. يحظر حتى النظر. من ينظر اليهم يصرخون عليه”. وقال خليل إن أولاده شباب ودمهم يغلي. وقد بدأوا بالشتم وحدثت هناك فوضى. واضاف “بصعوبة نجحت في بناء هذا البيت بكل ما وفرته طوال حياتي، الآن ذهب كل شيء”.

“بلدية القدس لا تضع مخططات هيكلية مناسبة للاحياء العربية في المدينة”، قال في اعقاب الحادثة باحث من جمعية “مدينة الشعوب”، افيف تترسكي. “منذ بداية السنة دفعت قدما البلدية مخطط هيكلي مفصل بحجم 12 ألف وحدة سكنية في الاحياء الاسرائيلية، مقابل 1500 وحدة سكنية فقط في الاحياء الفلسطينية”. وحسب اقواله “بسبب هذا التمييز يضطر سكان شرقي القدس الى البناء بدون تراخيص، الدولة يجب عليها وقف الحرب الديمغرافية التي تشنها ضد سكان القدس العرب، واعطاء رد على الاحتياجات السكنية لمن يشكلون 38 % من سكان المدينة”.

وجاء من الشرطة ردا على ذلك “القوة التي وصلت لتنفيذ أمر الهدم لبناء غير قانوني في الطور ووجهت بعنف جسدي ولفظي شديد من قبل أبناء العائلة، الذين هاجوا وحاولوا منع تنفيذ الامر الذي صدر من المحكمة بصورة قانونية. ازاء العنف في المكان ضد القوات، اعتقل الشابان بتهمة مهاجمة رجال الشرطة واستخدام القوة على ضوء محاولة منعهم ومنع الاعتقالات. بعد ذلك هدأت النفوس ونفذ الهدم بدون احداث استثنائية اخرى. علاوة على ذلك، إذا كانت هناك أي ادعاءات تجاه أحد الجنود الذين تواجدوا في المكان، يجدر أن يتم فحصها من قبل الجهات المخولة بذلك كالعادة”.