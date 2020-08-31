ذروة ثانية للحرارة نهاية الأسبوع.. وتحذير من ترك المعقمات في السيارة

روان صعبي

عمان – تبدأ الموجة الصحراوية الحارة، التي تتأثر بها المملكة حاليا، بـ”الانحسار المؤقت” يومي غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، بحسب موقع طقس العرب المتخصص بالتنبؤات الجوية، الذي حذر من خطورة ترك المُعقمات وأية مواد قابلة للاشتعال داخل المركبات في مثل هذه الأجواء.

لكن ذلك لا يعني نهاية الموجة، إذ توقع “طقس العرب” أن تبدأ ذروة ثانية لها بارتفاع درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة.

وكان الأردن بدأ يتأثر بالموجة الصحراوية منذ يوم السبت الماضي، وشهد تسجيل درجات حرارة قياسية زادت عن أواسط الأربعين درجة في بعض المناطق.

ووفق طقس العرب فإن الموجة الحارة والقوية ناتجة عن إندفاع كتلة هوائية شديدة الحرارة إلى مناطق بلاد الشام وقادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، وتسببت بجو جاف وشديد الحرارة بشكل عام، في مختلف مناطق المملكة.

وشهد اليوم الاثنين الذروة الأولى في ارتفاع درجات الحرارة، التي زادت بحوالي 9 إلى 11 درجة مئوية عن معدلها في مثل هذا الوقت من العام، لتكون درجات الحرارة ما بين 41 و43 في العديد من القرى والمدن بما فيها العاصمة عمان.

ودعا “طقس العرب” الأردنيين إلى عدم التعرض المُباشر لأشعة الشمس ولفترات طويلة، والإكثار من شرب السوائل الباردة والمُرطبات على مدار اليوم، والإنتباه إلى عدم ترك الأطفال داخل المركبات ولو لفترات قليلة.