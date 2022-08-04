ذروة حرارة الخميس 44 درجة.. أين سجلت؟

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إنه ومع تعمق الكتلة الحارة على المملكة اليوم الخميس ووصول الموجة الحارة لذروتها، رصدت المحطات التابعة لإدارة الأرصاد الجوية الأردنية أعلى درجات الحرارة حسب المناطق، حيث سجلت أعلى درجة حرارة على مستوى المملكة في محطة رصد الأزرق، حيث وصلت إلى 44 درجة مئوية.

وأضاف آل خطاب: على مستوى العاصمة، سجلت في محطة رصد مطار عمان 39.6 درجة مئوية وعلى مستوى الأغوار سجلت في محطة رصد دير علا 43 درجة مئوية، بينما العقبة سجلت 42 درجة مئوية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستمر تأثير الموجة الحارة على المملكة يوم غد الجمعة؛ لذا تشدد الأرصاد على كافة التنبهات والنصائح في مثل هذه الحالات؛ ومن أههما عدم التعرض للشمس لفترات طويلة، بالإضافة إلى انتباه الأهل من عدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة.

وحذر آل خطاب من انخفاض مستوى الرطوبة والتي تساعد على سرعة اشتعال النيران، مشددا على ضرورة عدم إشعال النيران أو رمي أعقاب السجائر في المتنزهات وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات المغلقة.

وأضاف آل خطاب بان الأرصاد الجوية تعمل على مدار الساعة طيلة أيام الاسبوع ويمكن للأخوة المواطنين الاتصال على مدار24 الساعة مع المتنبىء الجوي للتعرف على الحالة الجوية.