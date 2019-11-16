ذهبية لحبوب وفضية لعماوي في الدوري الآسيوي للمبارزة

عمان – الغد – أضاف اللاعبان قصي حبوب ولجين عماوي ، ميداليتين ذهبية وفضية على التوالي إلى رصيد الأردن في اليوم الثاني من منافسات الدوري الآسيوي والمقام في العاصمة السعودية الرياض.

وتمكن “حبوب” من نيل ذهبية سلاح الفلوريه بعد تغلبه في المباراة النهائية على اللاعب السعودي بنتيجة 15-12 وفي منافسات نفس السلاح حصل اللاعب فارس أبو طوق على المركز السادس.

فيما نالت اللاعبة “عماوي” فضية سلاح السابر بعد تقديمها أداء مميز خلال المنافسات.

وكان منتخبنا الوطني قد افتتح مشاركته في البطولة يوم أمس الخميس بحصوله على ميداليتين ذهبية للاعبة دينا المنسي واخرى فضية للاعبة شهد كلوب في منافسات سلاح الأبيه.

وتستكمل يوم غد السبت البطولة من خلال إقامة منافسات سلاح الأبيه للذكور وسلاح الفلوريه للإناث.

وتضم بعثة منتخبنا الوطني المشاركة في الدوري الآسيوي كل من ، نعيم دحبور رئيساً للوفد ، لارا الهباهبة إدارية والمدربين ، حسان القنة وبشار أبو عاصي ومحمد فرج والحكم محمد صباغ واللاعبين واللاعبات : اياد عودة وحمزة لزبيدي وقصي حبوب وفارس أبو طوق وصهيب ديراوي وزين بسيسه ودينا المنسي وشهد كلوب ولجين عماوي وميرا عزيزيه.