ذهبية للمنسي وفضية لكلوب في الدوري الآسيوي للمبارزة

عمان – الغد – حصل المنتخب الوطني للمبارزة على ميداليتين ذهبية واخرى فضية ، يوم أمس الخميس ، في افتتاح منافسات الدوري الآسيوي والمقام في العاصمة السعودية الرياض.

وتوجت اللاعبة دينا المنسي بالميدالية الذهبية لسلاح الابيه بعد فوزها في النهائي على زميلتها شهد كلوب والتي اكتفت بالميدالية الفضية.

هذا وتستكمل اليوم الجمعة منافسات البطولة للأسلحة الفلوريه لفئة الذكور والسابر لفئة الإناث.

وتضم بعثة منتخبنا الوطني المشاركة في الدوري الآسيوي كل من ، نعيم دحبور رئيساً للوفد ، لارا الهباهبة إدارية والمدربين ، حسان القنة وبشار أبو عاصي ومحمد فرج والحكم محمد صباغ واللاعبين واللاعبات : اياد عودة وحمزة لزبيدي وقصي حبوب وفارس أبو طوق وصهيب ديراوي وزين بسيسه ودينا المنسي وشهد كلوب ولجين عماوي وميرا عزيزيه.