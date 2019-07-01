ذهبية وبرونزية في ختام المشاركة الأردنية ببطولة تونس لألعاب القوى البارالمبية

عمان – الغد – أضاف أحمد هندي ذهبية ثانية في رصيده مع ختام المشاركة الأردنية في بطولة تونس الدولية المفتوحة لألعاب القوى (الجائزة الكبرى) البارالمبية ، والتي اختتمت في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بمشاركة قرابة 344 رياضي ورياضية يمثلون 34 دولة.

وجاءت ذهبية هندي في دفع الكرة الحديدة (الجلة) فئة 34 عندما تمكن من رمي الكرة الحديدية لمسافة 11.71 م ، وحقق نبيل مقابلة برونزية سباق 5 آلاف متر جري لفئة 12 بعد أن قطع المسافة بزمن 16.33.15 دقيقة.

واكتفى كل من عبد الله الشافعي (جلة) بفئة 11 بالمركز الخامس بمسافة 10.08م، وعامر عبد العزيز بالمركز الرابع بمسابقة رمي القرص لفئة 57 بمسافة 33.06م.

وبهذه النتائج تكون الحصيلة الأردنية في بطولة تونس 4 ميداليات بذهبيتي احمد هندي برمي القرص ودفع الكرة الحديدية، وبرونزيتي أيمن الجبور لرمي القرص ونبيل مقابلة في سباق 5000 متر جري.

وعاشت البعثة الأردنية ليل الإثنين حالة من الفرح بعد الإنجاز الذي تحقق ، حيث أكد عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الأردنية رئيس البعثة الأردنية السيد إبراهيم الحليق أن لاعبونا حققوا المطلوب من بطولة تونس التي تعد احدى المحطات التأهيلية لبطولتي العالم التي ستقام في دبي نهاية العام الجاري وبارالمبيك طوكيو 2020.

من جانبه ، أشاد إداري البعثة مدير النشاط الرياضي في اللجنة البارالمبية الأردنية السيد جاسر نويران بالتنظيم المثالي للبطولة من قبل الاشقاء التونسيين مقدما لهم جزيل الشكر والامتنان باسم اللجنة البارالمبية الأردنية على حسن الضيافة.

في المقابل ، هنأ د. حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية وأمينها العام الأنسة مها البرغوثي منتخب العاب القوى البارالمبي بعد تحقيقهم نتائج مرضية في البطولة، مبينين إلى أن التدريبات المكثفة بإشراف المدربين الوطنيين أحمد ياسين ومحمد الحراسيس أتت ثمارها، ومشددين في الوقت ذاته إلى أن اللجنة البارالمية تسعى دوما لتسهيل مهمة المنتخبات الوطنية في المحافل العربية والاسيوية والدولية وتأمين مستلزمات الوصول إلى منصات التتويج.

ومن المنتظر أن تصل بعثة منتخبنا الوطني في ساعة متأخرة من مساء الإثنين إلى الأردن ، وسيكون في استقبال البعثة أمين عام وأعضاء من اللجنة البارالمبية الأردنية.