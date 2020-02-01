ذهبية وبرونزية للأردن في افتتاح بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو

عمان – الغد – نجحت لاعبتا المنتخب الوطني للتايكواندو فئة الناشئين، حلا ملكاوي ويارا ياسين، مساء الجمعة، بنيل ميداليتين ذهبية وبرونزية على التوالي في مستهل مشاركة المنتخب الوطني في بطولة الفجيرة الدولية المصنفة من عيار النجمتين، وهي أول البطولات المعتمدة في أجندة الاتحاد الدولي للعام 2020.

ونالت اللاعبة حلا ملكاوي ذهبية وزن تحت 55 كغم بعد فوزها في 3 نزالات متتالية، حيث استهلت مشوارها بالفوز على اللاعبة الإماراتية سارة، ثم تجاوزت عقبة الكازاخستانية ألينا نورالي، وفي النهائي فازت كذلك على اللاعبة الكازاخستانية أسيم.

فيما نالت اللاعبة يارا ياسين الميدالية البرونزية ضمن فئة تحت 52 كغم بعد فوزها في مباراتها الافتتاحية على اللاعبة الكازاخستانية شوخينا، ثم خسرت أمام نظيرتها المصرية في الدور نصف النهائي.

بدوره، سيبدأ المنتخب الوطني الأول مشاركته في البطولة يوم غد الأحد، حيث تأتي هذه البطولة ضمن تحضيراته للمشاركة في بطولة آسيا الشهر المقبل في لبنان، ثم المشاركة في تصفيات التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.