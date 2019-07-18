ذهبية وبرونزية للأردن في بطولة آسيا للجوجيتسو

عمان – الغد – حقق لاعبا المنتخب الوطني للجوجيتسو ، باسل فانوس وزيد جرندوقة، صباح اليوم الخميس، ميداليتين ذهبية وبرونزية على التوالي، خلال مشاركتهما في منافسات اليوم الثاني من النسخة الرابعة لبطولة آسيا للجوجيتسو والمقامة في العاصمة المنغولية “أولان باتور” وتستمر حتى يوم غد الجمعة.

ونجح اللاعبان في حصد الميداليتين ضمن منافسات وزن تحت 94 كغم ليرتفع رصيد الأردن في البطولة إلى 5 ميداليات بعد الميداليات الثلاث التي تحققت يوم أمس الأربعاء من خلال اللاعبين، عبدالكريم الرشيد (فضية – وزن تحت 69 كغم) وسامح أبو الراغب (فضية – وزن فوق 94 كغم) وحسين الرشيد (برونزية – وزن تحت 77 كغم).

واستهل باسل فانوس مشاركته بالفوز على اللاعب الكازاخستاني ماهاشيف ريزات في الدور ثمن النهائي من ثم تجاوز عقبة الفلبيني لاديرا لويجي، وفي الدور نصف النهائي فاز “فانوس” على نظيره القيرغيزستاني روسلان أجديف ليتأهل إلى النهائي ويواجه الكوري الجنوبي هوانغ مينج والذي هزمه وانتزع الميدالية الذهبية.

من جانبه افتتح “جرندوقة” مشواره بالفوز على لاعب منتخب منغوليا باساندورج أرينتسوغ، في دور الـ 16 ومن ثم فاز في الدور ربع النهائي على الفلبيني أريلانو روميو، وفي الدور نصف النهائي، خسر زيد جرندوقة أمام الكوري هوانغ مينج، لينتقل بعدها لاعبنا للعب على الميدالية البرونزية والتي حققها في أعقاب فوزه على لاعب منغوليا.

وتختتم يوم غد الجمعة المشاركة الأردنية في بطولة آسيا من خلال اللاعبة يارا قاقيش الفائزة بالميدالية البرونزية في بطولة العالم العام الماضي.